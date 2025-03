Rubén Arando apuesta por la maratón para clasificar a los Juegos Olímpicos

El potosino Rubén Arando, múltiple campeón nacional de pruebas de fondo, hace dos años determinó apostar por la maratón, para poder cumplir su sueño máximo de llegar a los Juegos Olímpicos. La Maratón CAF de Caracas fue su segunda competencia oficial en los 42 kilómetros, evento en el que consiguió un meritorio cuarto lugar.

“Todos los deportistas incursionamos en las pruebas de pista de los 800, 3.000 o 10.000 y vemos nuestra realidad, que tenemos más posibilidad de clasificar los Juegos Olímpicos en la maratón”, explicó Arando en entrevista con Los Tiempos.

Arando incursionó en las pruebas de largo aliento en octubre de 2023. Ese año debutó en la Media Maratón en el Campeonato Mundial de Carreras de Ruta Riga, en Letonia, donde logró un tiempo de 1h04’53”.

“Fue un proceso largo. Ya voy dos años con esta experiencia y sé que todavía me falta un poco más por aprender. Una vez que tenga mayor experiencia, con seguridad vamos a lograr clasificar a los Juegos Olímpicos, ya sea por marca o por el ranking”, dijo. Arando es consciente de que para competir en una maratón su preparación debe ser exigente y disciplinada, ya que la competencia como tal lo demanda.

“Al momento de planificar y entrenar se requiere mucha paciencia, hay que tener una preparación muy estricta con un entrenador. Uno de debe estar bien comprometido y sobre todo se debe contar con el apoyo de la familia, porque es muy importante la parte emocional, sin eso no se puede lograr nada”, sostuvo.

Su debut en los 42 Km fue el 18 de febrero de 2024, en la Maratón de Sevilla. Ese día logró un tiempo de 2h21’19”, su mejor marca a la fecha, ya que en Caracas registró 2h24’31”.

“Mi primera experiencia fue en la Maratón de Sevilla del año pasado, donde no me fue tan bien. Estaba muy emocionado para clasificar, ya que hasta el kilómetro 30 estaba para la marca mínima, pero por un problema de desequilibrio de mi cuerpo me empezó a dar calambres y eso evitó que pueda seguir corriendo y registré una marca de 2 horas 21 minutos”, contó.

Con esa experiencia en Caracas, durante su segunda maratón tuvo un mejor desempeño, pese a que no pudo mejorar su marca por lo complicado del circuito que tuvo subidas y bajadas.

“Estuve muy concentrado con la experiencia que tuve en Sevilla, traté de no cometer muchos errores y esta vez me fue mucho mejor. No terminé mal como en la primera maratón y ahora estoy muy emocionado, con más confianza para prepararme para mis siguientes maratones hasta lograr la marca mínima para los siguientes Juegos Olímpicos”, aseguró.

Consciente que le falta bajar mucho sus tiempos para acercarse a la posible mínima para Los Ángeles 2028, teniendo en cuenta que para el Mundial de Tokio 2025 la World Athletics exige un registro de 2h06’30, Arando primero quiere bajar su crono en la media maratón.

“Primero quiero dominar la media maratón, en el que tengo mi registro de 1 hora 3 minutos. Eso me da un promedio de poder correr las 2 horas 10 minutos en la maratón”, señaló.

Ante su próxima maratón, se enfocará en clasificar a los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025. “Estamos proyectando buscar clasificar a los Juegos Bolivarianos, en los 10.000 metros. Después de 4 o 5 meses ya voy a buscar correr una maratón, ya sea por Argentina o Europa para hacer buena marca para el ranking”, agregó.

Arando es un profesor que solventa su preparación con las carreras de calle

En una realidad que comparte con muchos de los deportistas de alto rendimiento del país. Arando no cuenta con el apoyo económico del Estado ni la empresa privada, por lo tanto su entrenamiento y competencia las solventa con la ayuda de su familia y lo que pueda ganar en las carreras pedestres.

“El único apoyo que tengo ahorita es el de mi familia. No cuento con ningún apoyo, ningún sponsor de la empresa privada. La mayor parte de los ingresos provienen de las competencias ya sea a nivel nacional e internacional. Lo que gano lo vuelvo a invertir en mi preparación”, aseguró.

Arando es profesor de educación física y aunque hace algunas suplencias y tiene alumnos a quienes entrena a distancia, determinó aún no ejercer porque tiene el sueño de convertirse en uno de los mejores maratonistas de Bolivia.

“Por el momento no estoy ejerciendo porque quiero cumplir mis objetivos, mis sueños de llegar lejos, quiero ser uno de los mejores maratonistas de Bolivia. Ya he decidido correr unos cinco años más”, dijo.

Contó que después de dos años de incursionar en la maratón y ver sus resultados, algunas empresas se interesan en auspiciarlo, pero “como todos siempre quieren que primero obtenga grandes logros en un evento internacional y recién apoyarme, pero creo que tendría que ser al contrario”.

El fondista indicó que pudo asistir a la Maratón CAF de Caracas, gracias a la invitación que le hizo la organización del evento.

“La organización invitó a los dos mejores maratonistas de cada país. En nuestro caso el que está como primero es Héctor Garibay, pero él rechazó la invitación porque tenía otros objetivos y como segundo quedaba mi persona, y justo estaba buscando una maratón, acepté sin dudarlo. Me preparé menos de un mes y fui cuarto en mi segunda maratón”, señaló.

La maratón es la mejor opción

El presidente de la Federación Atlética de Bolivia (FAB), Marco Luque, explicó que, pese a que las marcas de fondo evolucionaron de manera extraordinaria debido a la tecnología que existen ahora en las zapatillas, para Bolivia las pruebas de largo aliento, como la maratón, son la mejor opción para clasificar a unos Juegos Olímpicos.

Luque sostuvo que para cada ciclo olímpico las marcas exigidas por World Athletics son más exigentes, pero pese a ello por la cantidad de cupos que se entregan para la maratón, hace que sea más accesible, en relación a pruebas como los 10.000.

“El atletismo tiene 1.900 cupos en sus 45 disciplinas. En la maratón hay 80 cupos, lo que nos permiten tener una chance mayor”, aseguró Luque.

En contra partida en los 10.000 para París se tuvo 32 cupos, de los cuales 26 son ocupados por etíopes, kenianos; seis cupos quedan para el resto del mundo. Y aquí todos clasifican por marca mínima.