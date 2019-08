Pati García La actriz está en tiempo de cosecha

La actriz española/boliviana Patricia García (41) está en tiempo de cosecha, es una de las artistas más activas en el país tanto en teatro como en cine y ahora además, en la televisión. Interpreta a uno de los personajes centrales de la serie “La entrega” (Gory Patiño), que se transmite todos los domingos a las 22:30 a través de la Red Uno, pero también tiene un papel en la película “Tu me manques” de Rodrigo Bellott, que acaba de estrenarse este jueves en los cines del país. Entre sus próximos estrenos está la cinta “Anomalía”, del director cochabambino Sergio Vargas, anunciado para el 10 de octubre. Entre todo esto, la actriz espera a su segundo bebé, pero eso no le ha impedido seguir con su trabajo como formadora de actores. En esta entrevista con Los Tiempos Patricia habla sobre su trabajo y nuevos proyectos.

- ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? ¿No hiciste pausa por tu nuevo embarazo?

Este embarazo, como el anterior, me permitió seguir trabajando. Es un año que decidí enfocarme en mis proyectos educativos y darle mayor impulso al proyecto de formación Ser y Estar, esta vez cruzando fronteras, trabajando con 14 jóvenes dramaturgos latinoamericanos y los más de 30 actores del taller. El curso abordará igualmente una nueva versión desde septiembre totalmente opuesta y basada en el trabajo desde la no palabra o la dramaturgia espacial y presencial.

Tras el festival de Santa Cruz, que fue un cierre de algunas obras pasadas, empezamos con (Diego) Aramburo a perfilar un nuevo proyecto teatral como actriz, en proceso para esta segunda mitad de año.

Igualmente en octubre en Santa Cruz empiezo un nuevo rodaje como actriz con Juan Pablo Richter en su nuevo largo “98 segundos sin sombra”.

-¿Cómo fue el trabajo en Anomalía?

Anomalía fue una gran experiencia. Un equipo de trabajo maravilloso y una compañera de escena espectacular. Realmente un reto trabajar con Beatriz Spelzini, una gran actriz Argentina.

Mis recuerdos de rodaje en Cochabamba siempre son muy gratos, el pasado “Rojo” de (Martín) Boulocq y ahora con Sergio Vargas en esta ópera prima futurista.

Estoy muy agradecida con él y la confianza en un personaje así, con tanto trabajo interno. Celia, a quien interpreto, es una mujer que simboliza el conformismo ante el destino y la construcción la pude hacer junto a la misma Beatriz en un rodaje que pese a lo grande y diferente al tratarse de un filme de ciencia ficción, fue muy íntimo.

¿Ya viste la película “Anomalía”?

No la vi aún, se estrena en octubre, pero sí tuve la oportunidad de ver algunas escenas, además del trailer que invitó a todos a verla, está ya en redes, es un gran trabajo. Una coproducción colombiana boliviana con un elenco nacional e internacional de lujo y está rodada en Cochabamba, sin embargo, desde la fotografía es irreconocible, una verdadera apuesta que hay que ver.

- ¿Qué tal la experiencia en “Tu me manques”?

Igualmente fue una gran oportunidad, con Rodrigo Bellott habíamos trabajado antes, haciendo video arte en realidad y poder estar en esta gran producción fue muy gratificante.

Pude ver trabajar de cerca al gran Óscar Martínez e intercambiar nuestras visiones de la formación actoral. El también es formador y viene del teatro. La película es imperdible y tiene un elenco maravilloso. En esta película interpreto a Bina, al basarse en hechos reales pude conocer al coreógrafo en quien se inspiró el personaje, muy divertido recordar tiempos de bailarina.

- ¿Estás siguiendo “La entrega”? ¿Qué piensas de la serie?

¡Sí! Me cuesta mucho ver una serie en general, soy muy inquieta y tener un horario de vida fijado para ver tele es casi imposible. Pero me propuse verla sobre todo por tener tanto colegas como estudiantes trabajando ahí en la serie. Es una sensación extraña ver a tanta gente conocida, como que no la puedo disfrutar al nivel que el público la debe estar viviendo. El tema es muy duro, hay cosas que al vivirlos desde tu personaje no logras dimensionar hasta ver el producto final.

Cuesta que sea en capítulos, dan ganas de verla toda seguida.

- ¿Cómo evalúas los estrenos de cine boliviano que ha habido en lo que va del año?

Creo ha sido un gran año, realmente tuvimos opción de ver muchos trabajos muy diferentes, nuevos directores y sobre todo siempre una nueva apuesta, a la par de saber se sigue produciendo al tiempo las que se vienen. Creo que hay que destacar que se nota un crecimiento en la distribución y la promoción de las mismas.

Me alegra mucho que la calidad técnica o la actuación ya no son el parámetro a evaluar, los equipos de trabajo muestran un salto en este sentido, y así podemos empezar a ver la narrativa, el cómo nos cuentan la historia y también qué historias estamos contando y ese sea el punto de análisis.

Creo que de a poco tendremos más temas sobre la mesa y espero igualmente que surjan más jóvenes directores con lenguajes que nos sorprendan tanto en un cine más comercial como el cine de autor que suele ser recurrente en nuestro país.

¿Con qué director te gustaría trabajar?

Sin duda la experiencia de rodaje que tuve en “Rojo” hasta ahora ha sido inigualable, un director que te enfrenta realmente como intérprete y un lenguaje que a mí, en lo personal, me llena mucho como actriz.

Sin embargo, claro está, si una se da la licencia de soñar, que maravilla sería algún día trabajar con un David Lynch o Lars von Trier ¿no? (risas).