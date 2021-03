Llega a los cines "Godzilla VS Kong"

La batalla definitiva entre dos de los grandes titanes cinematográficos podría convertirse en una de las grandes películas del año con Godzilla vs. Kong. El nuevo título de Adam Wingard ya está disponible en todas las carteleras de los cines de Cochabamba.

Algunos medios especializados ya han compartido sus primeras impresiones, donde señalan que “podríamos estar ante la mejor película del MonsterVerse”.

“Puedo decir que he visto Godzilla vs. Kong, y guau. Definitivamente lo mejor de MonsterVerse. Sus titanes protagonistas tienen todo mi corazón”, señala el periodista de Comic Book Megan Peters. “Debo añadir que la cinematografía de Adam Wingard brilla en este juego. La acción del kaiju es la que los fanáticos han rogado y satisfará su necesidad. Kong y Godzilla tienen tiempo para brillar incluso después de un giro final. Veré Godzilla vs. Kong muchas más veces”.

¿De qué trata Godzilla vs. Kong?

“Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo”, asegura el sitio oficial.

La película se añade a la saga de filmes de las que forman parte Godzilla, Kong: La Isla Calavera y Godzilla: King of the Monsters. El reparto de la película estará conformado por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Julian Dennison, Kyle Chandler; además de los mexicanos Eiza González y Demián Bichir.