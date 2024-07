Estrenan trailer de la nueva película de “Capitán América: Un Mundo Feliz”

Este viernes 12 de julio, Marvel Studios reveló el primer trailer de “Capitán América: Un Mundo Feliz”, que sería la quinta película de la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel y secuela de las aclamadas "Captain America: The First Avenger”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Captain America: Civil War” y “The Falcon and the Winter Soldier”

“Capitán América: Un Mundo Feliz” marcará el regreso de Anthony Mackie al MCU, acompañado por Danny Ramirez como el nuevo Falcon, Carl Lumbly como Isaiah Bradley, y nuevas incorporaciones como Shira Haas en el papel de la superheroína israelí Sabra y Giancarlo Esposito como un enigmático villano. Además, Ford asume el papel de "Thunderbolt" Ross, anteriormente interpretado por el fallecido William Hurt.

La película fue dirigida por Julius Onah y escrita por Malcolm Spellman, Dalan Musson y Matthew Orton. Asimismo, la nueva película promete ser una emocionante adición al universo Marvel.