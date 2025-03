Cine: Las mujeres dominaron la taquilla de Hollywood en 2024 en un giro histórico

Por primera vez en la historia del cine comercial, las mujeres dominaron la taquilla en 2024. Según un análisis de la Iniciativa de Inclusión Annenberg, compartido en exclusiva con Forbes, el 54% de las 100 películas más taquilleras del año tuvieron a una protagonista femenina, un salto significativo frente al 30% registrado en 2023.



La transformación en la representación femenina en el cine no ocurrió por accidente, sino como resultado de décadas de esfuerzos en pro de la equidad de género. “Es la primera vez que podemos decir que se ha alcanzado la igualdad de género en las películas más taquilleras”, afirmó la Dra. Stacy L. Smith, fundadora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg y coautora del informe.



En 2024, títulos como Intensamente 2 y Moana 2 (Disney), Wicked (Universal Pictures) y The Substance (Working Title Films/Blacksmith) arrasaron en taquilla con narrativas lideradas por mujeres. Intensamente 2, en particular, rompió récords al convertirse en la película animada más taquillera de todos los tiempos, destacando el atractivo comercial de las historias con personajes femeninos fuertes.



El avance en la representación femenina también se reflejó en las estrategias de los principales estudios de Hollywood. Universal Pictures lideró con un 66,7% de sus películas protagonizadas o coprotagonizadas por mujeres, seguido de Warner Bros. Pictures con un 55,6% y Lionsgate con un 54,5%. Estos estudios han apostado por relatos que resonaron profundamente con el público, demostrando que la inclusión no solo es necesaria, sino también rentable.



Otros gigantes de la industria, como Paramount Pictures (44,4%), Walt Disney Studios (40%) y Sony Pictures Entertainment (38,5%), también hicieron progresos significativos, aunque con márgenes menores. La competencia en la industria del entretenimiento está motivando a más estudios a adoptar políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), lo que podría consolidar esta tendencia en los próximos años.



A pesar de estos logros en la equidad de género, el estudio de Annenberg reveló un retroceso alarmante en la representación racial. Solo 25 de las 100 películas más vistas en 2024 presentaron un protagonista o coprotagonista de una comunidad racial o étnica minoritaria, en comparación con 37 en 2023. Ningún estudio logró alcanzar una representación proporcional a la diversidad racial de la población estadounidense, lo que evidencia una persistente brecha en la inclusión.

La Dra. Stacy L. Smith subrayó la disparidad: “El progreso que vimos en el caso de los protagonistas identificados como mujeres no se correspondió con los resultados obtenidos en el caso de los protagonistas subrepresentados”.

Este estancamiento plantea interrogantes sobre el compromiso de la industria con la diversidad más allá del género.

Por su parte, Katherine Neff, autora principal del estudio, advirtió sobre el riesgo de una representación limitada: “Serían demasiados 17 años más de espera para ver toda la gama de mujeres, sus historias y sus voces llevadas a las pantallas más grandes”.

Su declaración apunta a la necesidad urgente de abordar no solo el género, sino también la interseccionalidad en la representación cinematográfica.

El desafío



Otro hallazgo del estudio fue la disparidad en la representación de mujeres mayores de 45 años en comparación con los actores masculinos en el mismo rango de edad. En 2024, ocho películas destacadas presentaron a una protagonista femenina mayor de 45 años, pero solo una de ellas pertenecía a una comunidad racial subrepresentada.

En contraste, 16 películas tuvieron a un protagonista masculino blanco mayor de 45 años, mientras que solo cinco filmes contaron con un actor de una comunidad minoritaria en ese mismo grupo etario.



Smith resaltó esta diferencia al señalar que “esta igualdad se debe desproporcionadamente a mujeres más jóvenes. Sin embargo, los hombres no enfrentan la misma restricción en sus oportunidades profesionales”.

Diversidad



El avance hacia la paridad de género en los filmes más taquilleros de 2024 marcó un paso importante en la historia del cine comercial. Sin embargo, la disminución en la representación de personas racialmente subrepresentadas y la brecha de oportunidades para mujeres mayores evidenciaron desafíos pendientes en la industria del entretenimiento.

Neff le enfatizó a Forbes la importancia de seguir promoviendo la inclusión en todos los aspectos del cine: “La representación en la pantalla debe reflejar la diversidad del mundo real”. El impacto de estos cambios dependerá de las decisiones de los estudios y de la demanda del público por una mayor equidad en la industria cinematográfica.