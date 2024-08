Kate Winslet protagonizará y producirá la serie dramática criminal "The Spot"

La actriz británica Kate Winslet protagonizará y producirá 'The Spot', la nueva serie dramática criminal del guionista Ed Solomon a cargo de la plataforma digital Hulu, informó este lunes The Hollywood Reporter.



El proyecto se centra en una cirujana exitosa (Winslet) y su esposo, un maestro de escuela, que se dan a la fuga tras sospechar que ella puede ser responsable de la muerte de un niño en un accidente.



Su búsqueda de la verdad se convierte en una red de sospechas crecientes y secretos oscuros que ponen a prueba su determinación y su relación mientras enfrentan la posibilidad de una culpa oculta y una traición.



Por el momento se desconocen los demás acompañantes del elenco de esta nueva serie, dirigida por el estudio estadounidense A24, en coproducción con 20th Production y el sello Juggle Productions.



Winslet ha estado nominada siete veces a los premios Óscar por sus interpretaciones en películas como 'Titanic', 'Iris' y 'Little Children'. Ganó la codiciada estatuilla en 2009 por su trabajo como Hanna Schmitz en el romance bélico 'The Reader'.



La actriz británica, de 48 años, también ha ganado dos premios Emmy por la miniserie 'Mildred Pierce' (2011) y el drama 'Mare of Easttown' (2021).