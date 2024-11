“Game of Thrones” se expande: la saga épica llegará al cine

El universo de George R.R. Martin da el salto a la pantalla grande, años después del final de la serie en televisión.

Warner Bros. dio una noticia que muchos fans de Game of Thrones habían estado esperando durante años: el universo de Westeros está en camino a la pantalla grande. Según confirmó The Hollywood Reporter, la compañía comenzó a desarrollar una película. El proyecto se encuentra en sus primeras etapas, sin un guionista, director o elenco confirmados, pero marca un paso decisivo en la expansión de uno de los universos televisivos más populares de la última década.

Después de un largo historial de intentos y propuestas para llevar Westeros al cine, surgió la notica. Los creadores de la serie original, David Benioff y D.B. Weiss, tuvieron en mente finalizar Game of Thrones con tres largometrajes en lugar de una última temporad

a en 2019. Sin embargo, en ese entonces, HBO prefirió mantener la serie como un contenido exclusivo de televisión, optando por una octava temporada que se convertiría en uno de los finales más discutidos y polarizantes en la historia de la televisión.

Cambios en HBO y Warner Bros.

waner1.jpg la ultima temporada de Game of Thrones HBO

El 2019 se dio e fin de la serie, HBO y Warner Bros. Ya ha pasado por múltiples cambios estructurales y de enfoque en sus estrategias de contenido. En años recientes, HBO se mostró más abierto a fusionar cine y televisión, promoviendo adaptaciones y contenidos cruzados como The Penguin, que expandió la historia de The Batman, o la próxima serie de Dune. Con esta película de Game of Thrones, Warner Bros. busca seguir capitalizando la creciente demanda de universos expandidos en la gran pantalla.

Según fuentes cercanas al proyecto, esta película de Game of Thrones podría convertirse en un hito de taquilla global, considerando la lealtad de la base de fans y el potencial de explorar historias aún no contadas en el vasto mundo de Westeros.

Expansión de Westeros: Spin-offs en HBO

La expansión del universo comenzó con varios spin-offs en desarrollo tras el fin de la serie. Uno de los más exitosos es House of the Dragon, la precuela basada en la Casa Targaryen y ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. Estrenada en 2022, esta serie narra el conflicto civil de la familia Targaryen, conocido como la Danza de los Dragones, y fue renovada para una segunda temporada.

En 2025, HBO estrenará The Knight of the Seven Kingdoms, basada en las aventuras de Dunk y Egg, personajes de Westeros que viven en un período de relativa paz. Al igual que House of the Dragon, esta nueva serie promete sumergir a los espectadores en los conflictos internos de Westeros, explorando nuevos personajes y mitologías.

warner.jpg Warner Bros da luz verde a un proyecto cinematográfico HBO Max

Un proyecto en despegue

A pesar del entusiasmo por la noticia, el proyecto está aún en una fase muy preliminar. No hay detalles concretos sobre la trama o el período en el que se ambientará la película. Las opciones abarcan desde una precuela que continúe explorando la historia de la Casa Targaryen o los linajes de Westeros, hasta una secuela que retome algunos personajes conocidos del final de la serie.

George R.R. Martin, creador de la saga literaria, expresó en su momento su interés por una adaptación cinematográfica, pero los intentos no habían sido fructíferos. Ahora, con una década de transformaciones en el mercado de entretenimiento, parece que la visión de Martin y los creadores originales podría finalmente ver la luz en el cine.