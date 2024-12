Shogun lidera ranking de series de TV en 2024

¿Quién pudo haber imaginado que un remake de Shogun, entre todas las cosas, terminaría siendo lo mejor que se ha mostrado en televisión en todo el año? Tal vez en términos de números tenía sentido. Después de todo, era un remake (adaptación o nueva versión) de una miniserie de la NBC de 1980 que en ese momento obtuvo las segundas cifras más altas de audiencia en la historia de la televisión. Ésa, a su vez, estaba basada en un libro de James Clavell que había vendido millones de copias. La popularidad de Shōgun nunca estuvo en duda.

Pero ¿como una novela para rehacer en 2024? En las dos versiones anteriores, Shogun era una historia sobre un salvador blanco: el inglés John Blackthorne, que viaja a Japón, “civiliza” a unos salvajes, les enseña a luchar como es debido, salva repetidamente la vida de un general aparentemente muy torpe y luego tiene sexo con la mujer más hermosa de la ciudad. La novela de Clavell también se tomó libertades salvajes con la realidad histórica, intensificando la alteridad del Japón del siglo XVII en sus actitudes hacia la violencia, el sexo y la muerte.

La lista

1. Shogun

Con su primera temporada, esta nueva adaptación de la novela de James Clavell de 1975, arrasó en los últimos Emmys y podría repetir en los Globos Oro. Una proeza para una serie hablada en gran parte en japonés y nada complaciente con su público. Bella, compleja, arisca y sin embargo entretenidísima, Shogun es una de esas producciones televisivas que hace años habrían sido impensables en televisión. Por grande, por cara y por adulta.

2. Señor y señora Smith

Otra relectura, esta de la mítica (y mala) película que unió a Brad y Angelina. En televisión son Donald (Glover) y Maya (Erskine) los que forman una pareja-no-pareja de agentes secretos que pasarán por misiones de todo tipo. Pero la más difícil de todas será gestionar su propia relación. Porque no deberían tenerla. Tampoco pueden evitarlo. Y es que el amor es más intenso cuando te juegas la vida a diario.

3. Industry

¿No te enteras de los tejemanejes financieros de los protagonistas de esta serie, jóvenes decididos, con un hambre voraz, a ocupar un lugar en el mundo de las altas finanzas? No pasa nada, da lo mismo: Industry va más de lo primero, del hambre voraz, que del sector económico en el que se ambienta. Como en Celeste, el fin justifica los medios. No, no es una pregunta. Es un punto de partida. Qué podría salir mal.

4. Mi reno de peluche

La serie fenómeno del año merece serlo. Tan exhibicionista como sincera (es más: quizá demasiado), la obra autobiográfica de Richard Gadd ardió rápido pero no se consumió en su propio éxito: sus tres protagonistas (Nava Mau, Jessica Gunning y el propio Gadd) salen de ella convertidos en potenciales cabezas de cartel de sus siguientes proyectos. Esperemos que sean menos amargos.

5. Fallout

Éxito sobre todo de público (Prime Video está encantada con ella, pese a la millonada que ha costado), la serie basada en el popular videojuego ha sabido ser una serie en condiciones y no sólo una campaña promocional del videojuego en cuestión. Como The Last of Us, Fallout ha encontrado su propia personalidad y hasta ha callado a los haters de este tipo de proyectos, que son muchos y muy ruidosos.