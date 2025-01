El fenómeno de “Wicked” supera a “Mamma Mia!” y lidera la lista de películas musicales más taquilleras

El filme “Wicked” ha alcanzado el estatus de la película más taquillera basada en un musical de Broadway, superando a “Mamma Mia!” de 2008. Según Box Office Mojo, “Wicked” ha recaudado 635 millones de dólares a nivel mundial, mientras que “Mamma Mia!” acumuló 611 millones de dólares.

La adaptación de “Wicked”, dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, se estrenó a finales de 2024. Desde entonces, ha mantenido un desempeño constante en taquilla. Box Office Mojo informa que la película es actualmente la sexta producción con mayores ingresos en 2024, por detrás de “Dune: Part Two”, “Moana 2″, “Despicable Me 4″, “Deadpool & Wolverine” y “Inside Out 2″.

El éxito de “Wicked” ocurre en un contexto donde otras adaptaciones de musicales han tenido dificultades en taquilla. En 2021, “In the Heights”, también dirigida por Jon M. Chu y basada en la obra de Lin-Manuel Miranda, no alcanzó las expectativas comerciales, en parte debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, según Variety. Otras adaptaciones como “Cats”, la versión de Steven Spielberg de “West Side Story” y “Dear Evan Hansen” también registraron ingresos por debajo de lo proyectado, informa The Hollywood Reporter.

¿Cuánto ha recaudado la película “Wicked” en taquilla global?

Previo al estreno de “Wicked”, las adaptaciones de musicales más exitosas incluían “Les Misérables”, que recaudó 442,8 millones de dólares, “Grease” con 396 millones de dólares y “Chicago” con 306,8 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo. El desempeño de “Wicked” ha superado las expectativas iniciales, consolidando su posición como una de las producciones cinematográficas más lucrativas de 2024. La combinación de un elenco estelar, efectos visuales avanzados y una banda sonora reconocida ha contribuido al éxito sostenido de la película en diferentes mercados internacionales.

Analistas indican que la película ha tenido un desempeño destacado tanto en Norteamérica como en mercados internacionales clave como Europa y Asia. La estrategia de lanzamiento simultáneo ha sido determinante para lograr estas cifras. Además, la popularidad del musical original de Broadway ha generado un fuerte impulso en la venta anticipada de entradas, según datos de The Hollywood Reporter.