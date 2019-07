Arranca la segunda versión del Tinku Rock con 16 participantes

La segunda versión del Tinku Rock, que arranca este viernes, contará con la participación de 16 bandas cochabambinas emergentes que competirán por los dos primeros puestos que le permitirán asistir a la novena edición del Festival Wilka Irasu que se llevará a cabo en noviembre, en Iquique.

Los grupos locales que participarán en el evento son Raíz, Lagom, Atemporal, From Alone, Runas Roll, Decode, Time Out Bolivia, As I Remain, Pepe Padilla Ensambl3, Ssoul, ProgresicK, Pasmo, Rekor, Helly Rock, Ars3nico y Extinción.

El Tinku Rock se realizará cada viernes y sábado de julio y agosto en el escenario de 1969 Rock & Bar, en la avenida Santa Cruz entre Uyuni y Padilla. El costo de ingreso por jornada es de 20 bolivianos.

El concurso establece una doble votación: una que da el jurado, que evaluará la puesta en escena, interpretación y composición, sobre un 60 por ciento del total; y otra a cargo del público.

Los dos primeros lugares podrán viajar a Iquique a participar en el festival de noviembre y el tercer y cuarto lugar se beneficiarán de la grabación de una canción en el estudio musical de Pedro Bustamante, informó Miguel Andrade, organizador del evento.

“El Tinku Rock es una nueva plataforma que, mediante el concurso, puede seleccionar bandas para fomentar el intercambio entre bandas. Existen bastantes contactos en el mundo para lograr esto, para ello es necesario generar este tipo de plataformas de circulación”, agregó Andrade. Los ganadores de la primera versión que se llevó a cabo el año pasado fueron: Poncho Blues Band y Bulk.

El intercambio

El organizador explicó que el Tinku Rock suscribió convenios con los organizadores del evento en Chile, además del Festival Wilka Irasu Bolivia y la entidad Músicos Independientes de Tarapacá (MITA ), lo que posibilita la promoción internacional de los músicos cochabambinos.

Además, otra de las finalidades del concurso es fomentar la producción de música original y la movida musical local, a la par que se crean y consolidan circuitos para que los artistas vallunos trasciendan a escenarios del extranjero. Actualmente, Andrade realiza gestiones para organizar más versiones del Tinku Rock al año.

DETALLES

La segunda semana de agosto comenzará la gala final para definir los primeros y segundos puestos.

Diversas bandas ya han participado en el Festival Wilka Irasu de Chile. Algunos grupos son Mandíbula, Frontline, Tiquipaya Golden Blues, Raronits, Bramido, Armadura, D’Chango y Sajra, entre otros.

PRESENTACIONES

Viernes 5 julio

A las 21: 00, Pasmo y Ars3nico.

Sábado 6 de julio

Lagom y Rekor.

Viernes 12 de julio

As I Remain y Time Out Bolivia.

Sábado 13 de julio

No hay presentaciones

Viernes 19 de julio

Extinción y From Alone

Sábado 20 julio

Ssoul y Pepe Padilla Ensamb3.

Viernes 26 julio

Decore y Helly Rock

27 julio

Atemporal y Runas Roll

Viernes 2 de agosto

ProgresicK y Raíz