Preparan un espectáculo que fusiona música y circo en homenaje a Soda Stereo

Este sábado 17 de agosto, a las 20:00, se realizará el estreno nacional del espectáculo “Circo Stereo: Me verás volar” a cargo de Volarte Circus y la banda Simulcop.

Este evento, inspirado en el famoso “El séptimo día” del Cirque du Soleil, fue producido para brindar una experiencia sensorial única al fusionar la magia del circo con la energía atemporal de los éxitos eternos de la agrupación argentina Soda Stereo y Gustavo Cerati. Una noche que combinará acrobacias aéreas, coreografías de danza y música en vivo.

La producción de Volarte Circus, en colaboración con el talentoso músico Alejandro Méndez y su banda Simulcop realizó una primera versión en 2022, cuando debutó con una banda pequeña en espacios más íntimos, hasta la segunda versión en 2023, titulada “Episodio sinfónico”, que integró a una orquesta sinfónica. Ahora, en 2024, “Me verás volar” promete elevar la experiencia a nuevas alturas, ofreciendo un espectáculo más maduro y pulido, donde cada detalle ha sido cuidadosamente trabajado para generar una fusión perfecta entre música y circo.

La visión detrás de la magia

Mariana Salazar, directora general de Volarte Circus, y la mente creativa detrás del evento, indicó que la idea de Circo Estéreo nació inspirada en una versión del Cirque du Soleil que hace un homenaje a Gustavo Cerati.

“Soy una fanática de Soda Stereo y del circo, y me pareció una combinación fantástica. Este proyecto ha madurado con el tiempo, y ahora, en su tercera versión, hemos logrado una fusión más orgánica entre la música y el circo, con una selección de canciones que realmente resuenan con el espíritu de Soda Stereo”, señaló.

Destacó que este año el espectáculo cuenta con 10 artistas del elenco Volarte Circus y cuatro músicos, liderados por Alejandro Méndez, quien junto a su banda Simulcop, dará vida a los clásicos de Soda Stereo y Gustavo Cerati. En total, el equipo incluye a 14 artistas en escena, acompañados por un equipo técnico de tres personas, que se encargarán de garantizar la fluidez y el dinamismo del espectáculo.

Para el equipo, llevar a cabo un espectáculo de esta magnitud no es tarea fácil. La sincronización de acrobacias aéreas, malabares y coreografías con la música en vivo requiere de un nivel de precisión y concentración excepcionales.

“Los desafíos técnicos son numerosos”, explicó Salazar. “Tenemos muchos elementos en escena que deben cambiarse constantemente, y contamos con un equipo técnico maravilloso que se encarga de resolver estos desafíos, asegurando que todo funcione como parte del espectáculo”.

Además, el espectáculo incorpora innovaciones acrobáticas que están comenzando a popularizarse en el país, como la suspensión capilar, el espiral y las straps, elementos que aportarán un toque de sorpresa y emoción al público.

“Estamos tratando de innovar sobre todo en la parte acrobática, y creo que todo el espectáculo en conjunto es lo que va a generar la sorpresa y el impacto en el público”, añadió Salazar.

Con una duración de 90 minutos, “Circo Stereo: Me verás volar” se presentará en More Humor, ubicado en la calle Juan Capriles No. 129, entre av. Libertador y calle Tupak Amaru. El evento es apto para todo público, garantizando una noche llena de emoción y nostalgia para los amantes del circo y de la música de Soda Stereo.

Posteriormente, el espectáculo se trasladará a las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Sucre.