Logro. Luzmila Carpio es candidata a los Grammy 2024 por su disco “Inti Watana”

La cantante boliviana Luzmila Carpio ha sido seleccionada como candidata al For Your Grammy Consideration (FYC) 2024 por su último disco “Inti Watana: El retorno del Sol”. Esta producción competirá en dos categorías, Best Global Music Album y Best Immersive Audio Album en los premios Grammy.

“Este primer paso ya es un reconocimiento al homenaje que representa este álbum a nuestras raíces ancestrales, amazónicas y andinas, y a la fuerza inquebrantable de la Pachamama”, dijo la artista a través de sus redes sociales.

Luzmila, quien es conocida por fusionar elementos tradicionales con sonidos contemporáneos, aprovechó para agradecer al productor argentino Leonardo Martinelli y al equipo de ZZK Records, quienes colaboraron en la creación de este proyecto. “Inti Watana” ha sido descrito como una obra que mezcla el folklore latinoamericano con influencias de la electrónica moderna, realzada por la inconfundible voz de Carpio.

El álbum, lanzado el 21 de septiembre de 2023 en formato digital y vinilo, destaca por su apuesta tecnológica. Joel Flores Carpio, hijo de la cantante y productor del disco, explicó que “Inti Watana” es el primer álbum de música andina mezclado en Dolby Atmos, una tecnología de sonido envolvente que busca generar una experiencia inmersiva para el oyente.

“Desde el comienzo, me propuse como productor en apostar por un sonido innovador y arriesgamos con una mezcla en Dolby Atmos, siendo éste el primer disco de música andina en su género con esta tecnología”, explicó Flores.

El disco ya ha recibido elogios internacionales, incluyendo un premio de la revista británica Songlines.

Luzmila cuenta con más de 25 álbumes en su carrera y ha sido descrita por la revista Rolling Stone como “una de las cantantes indígenas más prolíficas de Sudamérica”.