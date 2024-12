Agenda. Diversidad de eventos en la primera semana de diciembre

El mes de la Navidad llega con una agenda múltiple en el contexto cultural.

La comedia, exposición de pinturas, el estreno de la precuela de la trilogía del director Peter Jackson, la última k’oa del año en el primer viernes de diciembre marcan la agenda del movimiento cultural de Cochabamba

LUNES 2

Desde Perú llega Kusillos para actuar en el mARTadero. El personaje cómico Amiel Cayo y la compañía Túsoq actuarán, a las 20:00, en instalaciones de la entidad cultural cochabambina.

ICrea Casa Cultural invita al taller “Explora y crea integral”, que se desarrollará por las mañanas hasta el 20 de diciembre. Por las tardes, se llevará adelante el curso “Explora y crea intensivo”, un programa diseñado para transformar las vacaciones de verano en una experiencia de aprendizaje y creatividad.

MARTES 3

La Fundación Patiño inaugura los talleres vacacionales en instalaciones de la Fundación. Jueves de cuentacuentos, juegos deportivos, laboratorio de ciencias, taller de origami, taller de robótica son los cursos que se desarrollarán hasta el 20 de diciembre.

La comunidad de Cocapata acogerá la decimoquinta edición de la Feria de la Manzana y la Ganadería Taurina, con el impulso de la municipalidad de esa población. El evento comienza a las 10:00.

JUEVES 5

Unos 17 artistas tomarán parte de la Exposición Navideña 2024, en la Casa de las Culturas y el salón Melchor Pérez de Holguín. La muestra se prolongará hasta el miércoles 18 y los visitantes podrán observar trabajos en las técnicas de óleo, dibujo, grabado, escultura, entre otros.

Durante la exposición habrá pintura en vivo y diversos talleres, dirigidos por los peritos en la materia.

La película “El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim” se estrena en las diferentes salas cinematográficas de la ciudad.

La precuela de la trilogía de Peter Jackson, basada en la saga de fantasía de Tolkien, dura 2 horas y 30 minutos.

La cinta explora la “historia no contada” del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

La Alianza Francesa de Cochabamba será escenario del lanzamiento de la revista “Embajadores de éxito” en su edición especia l “París , l a ciudad luz”.

T a t i a n a S a l i n a s , d i r e c to r a d e la revista, y C h a r l es V i x , d i r e c t o r d e l a A l i a n z a F r a n c e s a d e C o c h a b a m b a, liderarán el evento cultural que comenzará a las 16:00, en la sede de la entidad francesa, ubicada en la calle Crisóstomo Carrillo, esquina La Paz

VIERNES 6

La última k’oa del año se llevará a cabo en La Troje Cultura y Arte, a partir de las 19:00.

Una comunidad autóctona alrededor de la fogata y dos grupos en el escenario principal animarán la velada. Todos los cumpleañeros de diciembre tienen ingreso libre.