ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Fantasticom: Evento reúne a fanáticos del cómic

La cuarta versión del Fantasticom reunirá a amantes de los cómics y coleccionistas de muñecos y diferentes artículos propios del mundo del anime. Esta actividad se llevará a cabo mañana y el domingo en el centro de convenciones y eventos del Colegio Médico de Cochabamba, ubicado en la calle España #442 entre Mayor Rocha y México, desde las 10:00 hasta las 19:00.

El ingreso tiene el costo de 20 bolivianos por día. Óscar Mejía, uno de los organizadores, explicó que como parte del evento se realizará la exposición de figuras de origami a cargo de Gustavo Gorriti, quien a su vez presentará su libro “Origami: Sin Fronteras” en donde explica cómo hacerlas.

Otra de las actividades importantes es la caravana friki junto a cosplayers que partirá a las 18:00 con dirección a la plaza de Las Banderas.

“Este evento está dirigido a todo público porque el visitante encontrará una serie de actividades”, añadió Mejía.

Cuatro años

Este encuentro se realiza desde el 2014 hasta la fecha y tiene la finalidad -según el organizador Óscar Mejía- dar espacio a los coleccionistas y amantes del anime. “Cada año se lleva a cabo diferentes actividades de este tipo y cada vez tenemos más participantes”, acotó.

OTROS EVENTOS

Teatro:

Presentan obra de teatro en el teatro Antezana

Momentos de violencia en pareja, estereotipos de cómo debe ser un hombre o una mujer en una familia tradicional y otras situaciones que pasaron a ser cotidianas en la sociedad cochabambina son las temáticas que se desarrolla en “Aklla Sumaq. La elegida por su belleza”, una adaptación de la dramaturgia de Diego López.

Dónde: Teatro Walter Antezana (pasaje Sucre, frente a las oficinas de Turismo de la Alcaldía)

Cuándo: Hoy a las 19:30 Cuánto: Bs 30

“Mi Muñequita” en Jazz Stop

Esta obra pertenece a Gabriel Calderón y narra varias historias de quienes alguna vez tuvieron alguna muñeca. En la pieza participan siete actores.

Dónde: Jazz Stop (Pedro Blanco entre av. Santa Cruz y Tomás Frías)

Cuándo: Sábado y domingo a las 19:30. Ingreso Bs 20

Temporada presenta obra de Alaniz

“Pequeño experimento sobre la crueldad (o las formas en que nos exponemos a diario)” es el título de la pieza teatral que fue escrito por Jorge Alaniz León, basada en una propuesta de Mauricio Kartun y Jorge Dubatti (referentes del teatro latinoamericano), que se presentará hoy a las 19:30 en el proyecto mARTadero, ubicado en la calle 27 de Agosto esquina Ollantay. El ingreso tiene el costo de 20 bolivianos.

Esta pieza forma parte de la Temporada Escénica, un evento que reúne teatro, performance, danza contemporánea y exposición de fotografías. Mañana a las 19:30 se pondrá en escena “Qué nos queda” del elenco de Danzas Mixtas.

“Karchapa” de Tenia Solitaria y “Formas de existir con un vacío” del elenco de teatro mARTadero serán las piezas teatrales que cerrarán la actividad el próximo viernes y sábado.

Susana Obando, coordinadora del Área de Interacción Social, señaló que todas las obras son el resultado del Laboratorio de Comunidades Creativas (CCLAB) que se desarrolló en el transcurso del año. “Estas jornadas no sólo muestran obras inéditas, en algunos casos, sno también rostros nuevos”.

Concurso:

Dos bandas están en la semifinal de concurso

Pepe Padilla Ensambl3 y Atemporal son las bandas que compiten por el primer lugar del concurso Tinku Rock, cuyo premio es la participación en el Wilka Irasu de Chile.

Dónde: 1969 Rock Bar (avenida Santa Cruz casi Uyuni)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: BS 20

Libro:

Reunión de lectores en Novecento

El Club del Lectura Cochabamba realiza todos viernes jornadas de análisis y debate de obras literarias de autores destacados del siglo XIX.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:30

Cuánto: Consumo

Lanzan revista “Alma en mano”

Títeres Elwaky presenta “Alma en mano”, una revista que está orientada a los que deseen acercarse al mundo de los títeres. Historia, técnicas, curiosidades y reflexiones es parte del contenido de la publicación. El acto será hoy a las 19:30 en el Espacio Caléndula (av. Ramón Rivero #292).

Cine:

Proyectan documental en La Troje Cultura y Arte

“El reflejo del lago” es la producción de Hugo Neri que refleja la crisis que atraviesan las comunidades urus, aymaras y otras aledañas al lago Poopo, Oruro. Con esta proyección inicia la segunda versión de Encuentro de Arte Itinerante que trae una serie de actividades.

Dónde: La Troje Cultura y Arte (avenida Capitán Víctor Ustáriz, kilómetro tres y medio)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Ingreso libre

Dibujo:

Jornadas de dibujo y pintura

Desde hace dos años que el Novecento se convirtió en un escenario de las artes plásticas, porque reúne a diferentes pintores que comparten con los asistentes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Mañana a las 17:30

Cuánto: Consumo

Concierto:

Oil y Joaquín Delemoine en vivo

Oil (rock alternativo grunge) y Joaquín Delemoine (blues) se unen para interpretarár lo más destacado de su repertorio. Más inf. al 75985851 y 70713022.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela # 635 entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 21:30

Cuánto: Bs 40

Rugir del León da concierto en CDR

La banda Rugir de León vuelve a la escena musical con lo mejor de sus piezas como “Dependencia”, “Rugir del león”, entre otros.

Dónde: Ciudad de Refugio (calle Ecuador casi Antezana)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Cuánto: Sin cover

Soniko estrena piezas en Dalí Café

La banda Soniko estrenará nuevas piezas del rock alternativo y el pop en el Dalí. Más información al 4485709 y 69522255.

Dónde: Dali Café y Música (av. América casi Pando)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 25

Histeria presenta su disco “Magia”

La banda paceña Histeria (posrock) llega para presentar su disco “Magia”. Chicas del Fin (rock indie) abrirán el concierto. Histeria está conformado por Nano Romero en la️ voz y guitarra, Sergio Arze en el bajo y Alejandro Alfaro en la batería. Más información al 73093350.

Dónde: Pablo’s Pub (av. Ramón Rivero # 428 entre Antezana y Oruro)

Cuándo: Hoy a las 22:00

“Chelo” Arias brinda un concierto

“Chelo” Arias interpretará sus nuevas composiciones. Lo acompañarán Mauricio Cardona en la batería e Inti Medina en el contrabajo. Las canciones de Arias mezclan el folklore nacional con elementos del jazz.

Dónde: Espacio Caléndula (av. Ramón Rivero #292 esquina Lanza)

Cuándo: Sábado a las 19:30

Concierto previo al Llajta Rock en la Muela del Diablo

Poncho Blues Band, Animal de Ciudad y The Fn’ Mexican Hijo of Mr. Trump se presentan en la Muela del Diablo (calle Potosí esquina Portales) el sábado a las 22:00. Estas son las bandas que participarán en el Llajta Rock el 13 y 14 de septiembre.

Cuarteto brinda recital “De todos los tiempos”

“De todos los tiempos” es un especial de música de cámara que ofrece Miguel Salazar (violonchelo), Diego Villarpando (violín), Víctor Arteaga (violón) y Adrián del Castillo (viola) en Cowork, ubicado en el pParque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo. El recital será mañana a las 20:00 y el ingreso tiene el costo de 30 bolivianos. Más inf. al 4234220 y 70732649.

Tributo:

Banda homenajea al rock latino

Winter (conformado por “Dudcito”, “Richi”, “Bonzy”) rendirán homenaje al rock latino y en inglés de los 90.

Dónde: Liverpool Pub (Pasaje Boulevard #700, zona Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 21:00

SuperLativo en el Infierno

Las canciones de Queen, Evanescence, No Doubt, Cramberries, Adele, entre otras, serán interpretadas por la banda SuperLatino.

Dónde: Calle Oruro # 410 entre Antezana y Ramón Rivero

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 25

Tributo a Coldplay en Red King

La banda AudioSoft revivirá las mejores canciones de la banda británica de pop rock y rock alternativo, Coldplay.

Dónde: The Red King (pasaje Boulevard, zona Recoleta esquina Tupiza)

Cuándo: A las 22:00

Cuánto: Bs 30

Daniel Khatib revive los clásicos

Los mejores clásicos en inglés y castellano serán interpretados por Daniel Khatib, considerado el hombre orquesta. El músico cuenta con un amplio recorrido en la escena musical, también fue miembro de Sacrilegio. Para más información al 79735905 y 65326649.

Dónde: Brother’s Irish Pub (av. Santa Cruz esquina Alcibiades Guzmán)

Cuándo: Hoy a las 20:00

“Rockeando hasta morir”, show de C. A.

“Rockeando hasta morir”, es el show musical del grupo Cartel Afónico. Su repertorio consta de las piezas más destacadas de 20 años de trayectoria. Para más información al 70756564, 70713022, 75985851 y 76943939.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela # 635 entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Sábado a las 22:00

Especial de Red Hot Chili Peppers

“Californication”, “Scar Tissue” y “Venice Queenes”, son algunas de los éxitos de Red Hot Chili Pepers que interpretará Funky Monks.

Dónde: Jazz Stop (Pedro Blanco entre av. Santa Cruz y Tomás Frías)

Cuándo: Sábado a las 21:00

Música folklórica en Tambo Café

Federico Gamba, músico y compositor argentino, y Jorge Claros, multinstrumentista, se unen para interpretar canciones folklóricas latinoamericanas. Este recital contará con otras sorpresas. Más inf. al 77483072.

Dónde: Tambo Café (calle España #449 entre Mayor Rocha y México)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Krápula en acústico

El grupo Krápula interpretará destacados temas de Aerosmith, Bon Jovi, Guns’n Roses, ACDC y otras.

Dónde: Le Coss • Irish Pub (c. Tarija casi pasaje Tarija)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Festival re{une a tres bandas

Que te Importa, Rekor y Ceniza son las agrupaciones que forman parte del festival Ultra Sonidos.

Dónde: Sparta (c. España entre Mayor Rocha y México)

Cuándo: Sábado a las 21:00

Fiesta:

Rodrigo Tapari vuelve a Cochabamba

El cantante, compositor y exmiembro de Ráfaga, Rodrigo Tapari, retorna a Cochabamba con un show de cumbia. El artista interpretará sus éxitos como “Para qué sufrir”, “Es tan grande el amor”, “Que ya no me llame”, entre otros”. Para más información al 78300821 y 78300821.

Dónde: Capital Karaoke (c. Miguel de Aguirre casi Buenos Aires)

Cuándo: Hoy 22:00

Noche chaqueña en Jazz Stop

La coreógrafa Laura Carmona, el cantante Conrado Acosta y el grupo Quimera brinda un espectáculo musical chaqueño. Este recital forma parte de “Peña Banderita Blanca”, un evento que se realizará los 3ros viernes del mes.

Dónde: Jazz Stop (Pedro Blanco entre Av. Santa Cruz y Tomás Frías)

Cuándo: Hoy a las 21:00