Albertina: “Jamás pensé que llegaría este día”

La creadora de contenido Albertina Sacaca sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía suya en traje de baño.

La imagen causó sorpresa pues es la primera vez que la joven se muestra con este tipo de prendas y lo hizo en una playa.

Parte de su indumentaria tiene detalles de la tela de aguayo y la publicación recibió mucho apoyo y buenos comentarios de sus seguidores.

“Jamás pensé que llegaría este día. Siempre fui muy insegura, con muchos miedos y dudas sobre mí misma. Usar un traje de baño era algo que ni siquiera me pasaba por la cabeza... hasta hoy”, confesó Albertina en un post en el que se mostraba tres fotografías suyas.

“Hoy me atreví, por primera vez, a mostrarme tal como soy, con todo lo que soy. Y lo hice llevando algo que me representa profundamente: el aguayo, un símbolo de mi tierra. Esto no es solo una foto en la playa... es un paso enorme para mí. Gracias por el apoyo incondicional que me brindan cada día”, escribió Albertina.