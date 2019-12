En 2020 inician rodaje de la 2da temporada de “The Witcher”

Antes de su estreno, el pasado viernes 20 de diciembre, la plataforma streaming anunció a través de sus redes sociales la renovación de la ficción para una segunda temporada de “The Witcher”. Recientemente se dio a conocer que producción de la segunda entrega comenzará a principios de 2020 en Londres.

La segunda temporada aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero se espera que los nuevos episodios lleguen a fines del 2020 o en algún momento de 2021. Tampoco se ha revelado detalles sobre la trama de la próxima temporada.

“Lo bueno de la segunda temporada, puedo contarles, es que, en lo que escribimos, la historia se vuelve mucho más centrada. Hay un impulso más fuerte en la historia, porque todas las relaciones que hemos estado estableciendo en la primera temporada comienzan a hacerse realidad en la segunda entrega”, dijo Lauren Hissrich, showrunner de la serie.

La primera temporada se basa en la colección de cuentos de “The Last Wish” y “The Sword of Destiny”, lo más probable es que la segunda temporada adapte “Blood of Elves”. En dicha novela, Geralt protege al recién nacido Ciri.

La serie de Netflix, creada por Lauren Schmidt y protagonizada por Henry Cavill, se rodó en países de Europa del este, incluyendo Polonia, asimismo, en zonas occidentales de este mismo continente. Pero, la mayor parte de la filmación, fue en la Isla de La Palma, del océano Atlántico enla Comunidad Autónoma de Canarias (España).

SINOPSIS

Es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia es un cazador de monstruos solitario que lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que a menudo la gente se muestra más malvada que las bestias. Hasta que el destino le lleva hasta una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto.