Érase una vez en el desierto de Atacama

Barrer bajo la alfombra, lo que no nos gusta, suele ser una salida fácil, como lo que está sucediendo a unos cerca de 700 km de nuestra ciudad, Cochabamba. En este caso, no hay alfombra, se trata de arena que oculta ropa que ha sido quemada y enterrada en el majestuoso desierto de Atacama que, por cierto, acoge al fabuloso observatorio astronómico TAO (University of Tokyo Atacama Observatory).

Irónicamente, elevando la mirada se puede observar y admirar imágenes deslumbrantes del universo y bajándola, el panorama cambia a solo unos kilómetros de ahí. La arena del desierto oculta llamas flameando por la quema de prendas a las que se les ha prendido fuego una vez enterradas. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Solo algunos se remangan las mangas y se ponen manos a la obra. Por un lado, están las asociaciones que hacen upcycling de prendas en buen estado. Ofrecen sus creaciones en ferias. Por otro lado, existen otras empresas fabricantes de aislantes térmicos a partir de ropa en mal estado que en el proceso se tritura y pasa a ser materia prima o las que fabrican lanas e hilos a partir de ropa reciclada.

También existen otras agrupaciones de diseñadores que han organizado desfiles de moda rescatando cientos de prendas del vertedero de Atacama. Las han limpiado y han pasado por un proceso de creación gracias a esa materia prima. Esas pasarelas no solo han tenido lugar en Iquique, sino también en el extranjero.

La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada se ha trasladado hasta Iquique para elegir por sí misma las prendas en el basural del desierto y transformarlas en insumos para sus creaciones y presentarlas en el Mercedes-Benz Fashion WeekMadrid de febrero de este año. Recientemente, en marzo de 2025, ha nacido una iniciativa llamada Atacama Re-Commerce junto a la ONG Desierto vestido, que con su tienda en línea vende prendas salvadas del vertedero, en muy buen estado, limpias y restauradas. Solo se paga el envío.

De la lista de beneficiarios de esta triste realidad, a la cabeza estarían las marcas de ropa que acumulan invendibles debido al permanente lanzamiento de colecciones, obedeciendo al dictamen de la ultramoda. No les es posible almacenar colosales cantidades de existencias si encima se suman los productos fallados. Y cuando no cabe la ropa en el armario, porque el deseo de renovar es fuerte, más si uno está al ritmo de la moda ultrarápida, queda donar. Si esta situación va a toda velocidad, hay ropa para regalar por montones y tal vez su destino no esté adecuadamente canalizado porque gente necesitada existe en todas partes del mundo. De ahí que un beneficiario evidente es el país exportador que no sabe cómo deshacerse de esa ropa, la no vendida, la usada y la vieja. Él la vende y Chile la compra. Ya en el puerto, entran a la fila otros beneficiarios como por ejemplo, los comercializadores de fardos de ropa, los vendedores y revendedores en mercados. La llamada ropa americana, aunque también provenga de Europa, es un negocio desde los 80.

Es así como países vecinos, uno de ellos Bolivia, sigue abasteciéndose de la ropa de segunda mano que ha sido importada, entrando por la zona franca de Iquique y gozando de beneficios tributarios. Cada año ingresan a Chile entre unas 45.000 y 60.000 toneladas de ropa. Obtener una cifra exacta se torna difícil.

Se cree que más del 50 por ciento del fardo sellado contiene ropa en mal estado, tal vez, salvo los fardos denominados premium. Como lo que no sirve, se convierte en desecho, ingresan a la fila de beneficiarios los transportistas que sacan una tajada dirigiéndose al vertedero en el desierto y botando desde sus vehículos cuidando no ser vistos. Este circuito que se viste de economía circular termina beneficiando a los clientes que encuentran prendas a precios mucho más interesantes que los de una tienda. Por último, se puede mencionar a otro beneficiario como es la gente desprovista de ropa que encuentra gratuitamente prendas en buen estado tirada en el basural, en particular en el barrio Alto Hospicio.

Como en un juego, a menos que sea cooperativo, lastimosamente alguien gana y alguien pierde. En este caso, la fila de perjudicados es directa e indirecta. Concretamente, el humo de la quema está arruinando la salud de la gente de la zona de Alto Hospicio y barrios vecinos, pero también quedan mal parados los lugares un poco más alejados porque el viento lleva y trae. El humo que se desprende conlleva partículas de microplásticos porque la ropa en su mayoría está confeccionada con textiles sintéticos como el poliéster, por ejemplo, que es un derivado del petróleo.

Como consecuencia, la salud y el medioambiente entran en riesgo por culpa de ese vertedero de ropa. Y así, el consumismo genera en las empresas una obsesión de optimización de precios, llegando a explotar la mano de obra. Pero, también se llega a contaminar el planeta por los viajes que se realizan transportando la materia prima, los procesos y la comercialización; solo que todo eso no se ve…es invisible.