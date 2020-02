Premios óscar 2020 viene con un final de película

Como no sucede desde hace varios años, la premiación cinematográfica más renombrada del planeta este 2020 se convirtió en una cerrada disputa. La generalidad de los críticos se rindió ante la calidad de al menos siete filmes más que a la parafernalia comercial y los rocambolescos patrocinios que ensombrecieron varios de los encuentros del pasado. Un saludable aire de mayor exigencia argumental e interpretativa parece haber soplado sobre la Academia hollywoodense. Por ello, la atención se centrará en la noche estelar, especialmente, en cuatro producciones que llegan con 10 o más nominaciones, y a otros cuatro filmes revelación que apuestan a sus propias glorias.

Se augura así una de las competencias más exigentes en la historia de los premios Óscar. Este 2020 las estatuillas tendrán, tal cual se deduce de las evaluaciones de los críticos, una mejor cotización. Quién sabe si, en algún momento se reediten emociones parecidas a aquella de 1999 cuando Roberto Benigni se paraba en su asiento al enterarse que ganó el premio al mejor actor por “La vida es bella”. Tal vez, los nervios supongan una que otra confusa escena propia de apretadas definiciones como el momento en el que “Moonlight” ganó el Óscar por mejor película en 2017. Pasó luego de la confusión que hizo creer momentáneamente que la vencedora era “La La Land” por un descuido del responsable de anunciar el premio.

Las cuatro películas con 10 o más nominaciones, son “Guasón” (11), “El Irlandés” (10), “Érase una vez en Hollywood” (10) y “1917” (10). No obstante, producciones como “Parásitos”, “Jojo Rabbit”, “Dolor y gloria” e “Historia de un matrimonio” podrían marcar sus propios hitos y momentos inolvidables en la historia de esta premiación.

FILME SORPRESA

De hecho, “Parásitos” ya marca una línea de sorpresa. Se trata de una película surcoreana que no sólo ha sido nominada a mejor película extranjera, sino que logró colarse en la selecta lista de mejor película. Es más, su director, Bong Joon Ho, ha sido también postulado en la categoría de mejor director. Esta apertura también habla de los nuevos vientos cualitativos que parecen soplar sobre la academia que ha tomado en cuenta a Joon Ho de una novedosa y sorprendente manera.

Ese peso apunta a “Parásitos” como favorita frente a “Dolor y gloria”, una especie de obra autobiográfica, del conocido Pedro Almodóvar en la competencia por el mejor filme extranjero, protagonizada además por sus siempre destacados Antonio Banderas y Penélope Cruz. Es más, el éxito que la producción coreana ha cobrado antes de su posible coronación es tal que la cadena HBO tiene planes de hacer una serie basada en la película. En dicha producción estará involucrado Adam McKay, director de la película “Vice” que estuvo nominada el año pasado a mejor película.

Otra señal de las mayores exigencias de méritos que este año parecen haberse impuesto a las cintas competidoras por los Óscar constituye la presencia de una producción de la plataforma Netflix en línea de premiación probable. Se trata de “El irlandés”. Como es sabido al esquema hollywoodense aún no le gusta la idea de que las películas se puedan ver en un televisor en lugar de una sala de cine. Hay mucha resistencia a esta tendencia, pero ante la fina presión de los calificadores es claro que no pudieron ignorar a “El irlandés”.

Y si bien existe una cerrada competencia y formidable escenario para apuestas a la hora de definir cuál será el mejor filme, hay algo virtualmente seguro en el caso de la elección del mejor actor. El anuncio del ganador de esta estatuilla muy probablemente sepa más que a definición a entrega de premio por consenso altamente mayoritario bajo amenaza de repudio mayúsculo. Pocos dudan de que el seguro ganador del premio a mejor actor será Joaquín Phoenix por “Guasón”. Constituye la más fija de todas las nominaciones. Y a la emblemática actuación de Phoenix se suma el apoyo de las masas para una película con altísima taquilla, marcada publicidad que como sumatoria final constituyen el empujón de seguridad para ganar el premio.

En la competencia por el premio al mejor actor de reparto aparece una lista de antología que ya ha disputado esta batalla en premiaciones previas como los Globos de Oro: Tom Hanks (“Un amigo extraordinario”), Joe Pesci (“El irlandés”), Al Pacino (“El irlandés”), Anthony Hopkins (“Los dos papás”) y Brad Pitt (“Érase una vez en Hollywood”), quien resultó vencedor de estos galardones correspondientes a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Por su parte, Scarlett Johansson está nominada a mejor actriz por “Historia de un matrimonio” y mejor actriz de reparto, en “Jojo Rabitt”. En el primer caso competirá con la conocida Renée Zellweger, por “Judy”, entre las apuestas más seguras.

Y la otra competencia de la noche de los Óscar con pronóstico reservado y altas palpitaciones será por el premio a mejor director. Trae otra lista de singular renombre: Tarantino (“Érase una vez en... Hollywood”), Scorsese (“El irlandés”), Mendes (“1917”), Phillips (“Jocker”) y el coreano Joon Ho son opciones ganadoras que difícilmente podrían ser devaluadas por la crítica especializada.

Tras una serie de evaluaciones y autocríticas en relación al desgaste y polémicas que sufrió la premiación a lo largo de sus ya 92 versiones, este año se agregaron más de 800 personas, en su mayoría mujeres, a la Academia. Se impusieron líneas de consideración diferentes a favor de la diversidad, la calidad artística y el rigor técnico que ayuden a evitar las críticas y controversias de ediciones anteriores.

No resultan del todo casuales entonces la emergencia de cerradas disputas por varios de los premios. Sin embargo, a ello se suma una también creciente cualificación y cuantificación en las producciones a nivel global. Adicionalmente, los Óscar vienen a ser interpretados también como una gran final que sucede a seis premiaciones previas realizadas entre el 5 de enero y el 2 de febrero. A los Globos de Oro se suman los premios Critics’ Choice Awards (de la asociación de críticos), Producer’s Guild Awards (de la asociación de productores), Director’s Guild Awards (de la asociación de directores) y Screen Actors Guild (de la asociación de actores). A ellos se suman los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta por sus siglas en inglés).

MÉRITOS PREVIOS

Haciendo una tabla de las victorias y sorpresas de estas premiaciones previas, la gran final de los Óscar 2020 cobra su renovado y emocionante matiz. “Érase una vez en Hollywood” gana en ocho categorías, “1917” en siete, “Joker” en cinco, “Parásitos” en cuatro e “Historia de un matrimonio” en tres. Lograron también galardones “Jojo Rabbit”, “Mi nombre es Dolemite” y “El Irlandés”.

Los premios se celebrarán este 9 de febrero de 2020 a las 21:00 en el legendario Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, que es donde se ha realizado la ceremonia tradicionalmente. Estarán en disputa galardones en 24 categorías. Como siempre, los premios serán transmitidos por televisión por canales como E! y TNT, que comienzan a transmitir desde que las celebridades comienzan a llegar la alfombra roja, pero, también la cobertura se realizará en vivo a través de redes sociales siguiendo los hashtags más populares, como #Oscars u #Oscars2020. La mayoría de las celebridades comienza a compartir imágenes de sus looks desde antes de llegar a la alfombra.

El premio Óscar —también llamado “premio de la Academia” o en inglés, Academy Award— es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (en inglés: AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences) en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica que suma a directores, actores y escritores.

NOMINADOS

MEJOR PELÍCULA

Le Mans ‘66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

Parásitos

MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese (El irlandés)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

Bong Joon ho (Parásitos)

MEJOR ACTRIZ

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Cynthia Erivo (Harriet)

Saoirse Ronan (Mujercitas)

Charlize Theron (El escándalo)

Renée Zellweger (Judy)

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez en... Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Los dos papas)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Historia de un matrimonio)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (El escándalo | Bombshell)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Al Pacino (El irlandés)

Joe Pesci (El irlandés)

Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Dolor y Gloria (España)

Los Miserables (Francia)

Parásitos (Corea del Sur)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Corpus Christi (Polonia)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link El origen perdido

Toy Story 4

MEJOR FOTOGRAFÍA

El irlandés

Joker

El Faro

1917

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

The Cave

The edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MEJOR MONTAJE

Le Mans ‘66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El escándalo (Bombshell)

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen II

Harriet: En busca de la libertad

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El Irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez en Hollywood

Parásitos

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MEJOR CORTOMETRAJE

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Le Mans ‘66

Joker

1917

Érase una vez en Hollywood

MEJORES EFECTOS VISUALES

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

MEJOR GUION ADAPTADO

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

MEJOR GUION ORIGINAL

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

Parásitos

Puñales por la espalda