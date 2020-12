¿Cómo elegir qué estudiar?

Si ya es complicado ser un bachiller del 2020, entre tanta incertidumbre por la pandemia y conflictos sociales en el país, a esto se suma el inicio de una nueva etapa en la que los estudiantes eligen lo que quieren hacer por el resto de su vida.

Según los académicos, muchos estudiantes cambian de carrera cuando están cursando los primeros semestres universitarios, pero hay formas de tener un poco más de claridad al tomar decisiones profesionales. OH! conversó con el Vicerrector Académico de la Universidad Privada Boliviana (UPB), Alberto Sanjinés, y con el jefe de carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Camilo Kunstek, quienes dan luces sobre el tema.

La UPB es una de las universidades líderes en el país y su adaptación a la nueva modalidad por la pandemia es ejemplar.

“Estamos preparando toda la infraestructura para trabajar el siguiente año en modalidades mixtas, con estudiantes presenciales y virtuales al mismo tiempo. Estamos haciendo adaptaciones de aulas, capacitación para profesores, porque estamos seguros que todo el próximo año estaremos trajinando de la virtualidad a la presencialidad. Incluso ya estamos haciendo actividades presenciales como laboratorios o algunas prácticas, con muchas medidas de bioseguridad”, explica Sanjinés y comenta que la mayor preocupación para la UPB es que los estudiantes estén aprendiendo, porque no es suficiente saber manejar la tecnología.

“Las universidades se están enfocando en el control del plagio con los exámenes a distancia, pero el tema de fondo es el control del aprendizaje, cuánto miden nuestras pruebas que los estudiantes han aprendido, no enfocarse tanto en la vigilancia. Está bien, nos hemos adaptado, somos líderes en eso, pero la pregunta es si todo eso sirve para que los estudiantes aprendan mejor, ese es el punto de inflexión en la adaptación a este nuevo mundo”, reflexiona el vicerrector académico de la UPB.

Decisiones

Sanjinés advierte que el mercado laboral está en constante cambio, pero se puede hablar de errores mirando hacia el futuro y da recomendaciones, en ese sentido, a los futuros universitarios.

“El primer error es verse a uno mismo en el futuro sin tomar en cuenta el pasado. Es decir, me veo como ingeniero comercial, me veo como ingeniero civil, etc. y no considero todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida, eso que ya me estaría dando señales de mis potencialidades y de qué cosas me van a costar mucho más”, asegura el académico, para quien la primera recomendación para los estudiantes es escribir una especie de currículum en el que se destaquen sus logros, que no necesariamente son académicos, pueden tener que ver con el esfuerzo al hacer algo de arte o deporte u otras habilidades incluso sociales o la apertura para solucionar dificultades y hacer negociaciones.

Kunstek apunta hacia un lugar un tanto diferente cuando habla de los errores comunes al elegir una carrera, asegura que esta decisión es personal y debe asumirse como tal.

“Aunque haya referentes cercanos, hay mucha información a disposición para los estudiantes y lo que falta es la decisión de estudiar una carrera, aunque no guste mucho a los padres o no esté muy valorada o haya cierta incertidumbre en el mercado laboral, esos factores hacen que alrededor del tercer semestre los estudiantes cambien de carrera”, comenta el académico de la UCB, donde la adaptación a la virtualidad está siendo exitosa e incluso han tenido actividades de inducción para los nuevos estudiantes y espacios para que los padres de familia hagan consultas y despejen dudas a través de sus redes sociales.

Más que una carrera

Sanjinés apunta que un segundo error al tomar la decisión profesional, tiene que ver con la carrera misma.

“Si entras a la universidad pensando que sacando buenas notas y haciendo todo lo que te dicen tus profesores que hagas en cada materia es suficiente para enfrentar el mercado profesional del futuro, estás equivocado porque en este momento -y ahí tenemos el apoyo del informe que ha publicado hace un mes el Foro Económico Mundial sobre la empleabilidad al 2025 y sobre la forma en la que va a funcionar el mercado laboral mundial al 2025- lo que los grandes empleadores piden son personas que sepan adaptarse a situaciones cambiantes casi inmediatamente, por lo tanto lo que exigiría una carrera universitaria es hacer varias otras cosas durante los estudios y a eso hay que estar dispuesto.

Por ejemplo, sacar desde certificaciones de idiomas hasta habilidades específicas como programación informática, aunque seas estudiante de derecho, o certificarse en interacción con inteligencia artificial, etc.”, comenta, ya que esto también facilita la actualización permanente. Sanjinés apunta a que hay que desarrollar una mente abierta para autoaprender y hacer programas diversos, saber relacionarse, tener dominio de emociones y fortalecer el liderazgo. “El principal error es no considerar el pasado y no prever el futuro”, asegura el Vicerrector de la UPB.

Un proyecto

Kunstek asegura que algo que se debe trabajar mucho con jóvenes de secundaria es la proyección a largo plazo.

“Muchas decisiones de profesionalización se toman con visión inmediata o de mediano plazo y estamos haciendo énfasis en los primeros semestres, en que la carrera es un proyecto profesional y no solo es una carrera, no estás en la universidad solamente para de aquí a cinco años tener un trabajo. Es un proyecto para que en los próximos 20 o 30 años los estudiantes sean parte de una población económicamente activa y hagan aportes a la sociedad desde el ejercicio de su profesión y que así sea más sencillo estar actualizados en ésta con postgrados, etc.”, explica el director de Carrera de Comunicación Social de la UCB y agrega que no se trata de esos cinco años de estudio, sino de la proyección de una profesión con ideas claras de dónde los estudiantes se ven de aquí a 10 años.