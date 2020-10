Andrés Castañeda: “Está la ficción que es cruel, pero la realidad es diez veces peor”

Al artista colombiano Andrés Castañeda se lo puede ver todos los días a las 15:00 en Bolivia a través de las pantallas de Red Uno en la novela “Los hombres también lloran”. Pero Castañeda es mucho más que un actor de televisión, su incursión en el teatro de vanguardia y el cine han llevado su carrera a un nivel muy alto. Pertenece a Mapa Teatro, una de las compañías colombianas más importantes de Latinoamérica.

También se lo puede ver en miniseries como “Frontera verde”, que está en Netflix, y ha participado en películas como “El amor en los tiempos del cólera”, entre las más populares.

La telenovela “Los hombres también lloran”, estrenada hace poco en el país, se ha visto en Chile, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y España. Está basada en la película argentina-española de comedia dramática, “No sos vos, soy yo”, y cuenta la historia de Javier, un hombre que pensó que lo tenía todo en la vida, con una carrera en ascenso en la medicina, casado con una bella mujer y a días de recibir el más anhelado ascenso laboral. Sin embargo, el cargo es asignado a otro doctor, lo que hizo que el mundo de Javier colapse y María decida iniciar una nueva vida en Miami. Castañeda interpreta a “Lucho” el amigo del protagonista, quien contiene toda su crisis. En esta entrevista con OH!, el actor habla sobre su multifacética carrera.

¿Cómo fueron sus inicios en la actuación y su encuentro con Mapa Teatro?

Comencé cuando vivía en Los Ángeles y una noche nos fuimos al Festival Latino de Los Ángeles que lo dirigía Edward James Olmos, estuvimos ahí y nos hicimos muy amigos de unos cubanos y ellos estaban con Débora Winski, que era la productora de Pablo Milanés, que nos regaló unos pases VIP para que vayamos a las demás noches del festival.

Además, durante ese festival conocí a un director cubano que se llama Jorge Fulgueira que estaba por abrir una escuela de actuación en Los Ángeles, mis amigos me incentivaron para entrar a estudiar, fui a una clase y al salir me di cuenta de que eso quería hacer.

Comencé la escuela donde se hacía el Festival de Teatro Latino de Los Ángeles que auspiciaba un centro académico cada año. En uno de esos encuentros que se llamaba Teatro y Performance vi a grupos como el Yuyachkani de Perú, a Elia Arce una performancera de Estados Unidos y a Mapa Teatro de Colombia.

Hice un taller con Mapa Teatro y vi el teatro desde un lugar que no había visto antes, un teatro que se preocupaba por la imagen, el sonido, entonces trabajamos sobre “Prometeo desencadenado” de Heiner Müller, y trabajamos desde nuestros propios orígenes, había muchas nacionalidades y escuelas reunidas ahí. Los conocí así y cuando volví a Colombia alrededor del 2004, los busqué y ellos estaban en una instalación que se llamaba “Recorridos” y que un año después derivó en un proyecto muy sólido que se llama “El testigo de las ruinas”. Seis meses después de que llegué me invitaron a ayudarlos en una ópera, y ya llevo 18 años perteneciendo a Mapa Teatro.

¿Cómo llegó a dirigir?

Estudié como actor en Los Ángeles, pero cuando regresé a Colombia hice una convalidación de saberes en la Universidad Distrital de Colombia e hice una profesionalización en dirección de teatro. Cuando terminé esa profesionalización, cursé una maestría en la Universidad Nacional que se llama Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, creada y dirigida por Heidi y Rolf Abderhalden, los directores de Mapa Teatro. El proyecto de ese proceso académico fue dirigir “Cadáver exquisito” de un dramaturgo colombiano. Ese es mi proyecto como director, fue hace diez años y desde ahí he ido trabajando mis proyectos personales.

Ya con la universidad dirigí dos óperas, me gané una beca y a cambio dirigía y daba clases a los cantantes de ópera de la universidad. Este año hice un proyecto radiofónico que está en línea y se llama “La niña fría” de Marius Von Mayenburg.

¿Cómo combina el teatro, la televisión y el cine?

Pues gracias a Dios uno tiene opciones, porque no sé cómo sería hacer una sola cosa. Yo les digo a mis compañeros de actuación que no entiendo cómo solo hacen televisión, yo me hubiera “chiflado”. Creo que en esta variedad está el placer.

¿Qué es importante para un actor?

Me parece importante que un actor todo el tiempo se esté formando, se esté preguntando, exigiendo y no se acomode, creo que cuando uno se acomoda siente que ha llegado y ahí deja de buscar. Yo no creo haber llegado a ningún lado porque a mí me gusta la búsqueda y he tenido unos procesos increíbles con Mapa y gracias a eso cada año tengo la posibilidad de cambiar de formato, no desde la televisión ni desde el cine, sino desde lo vivo, cada año tenemos una gira anual grande y reparto mi tiempo entre esas cosas.

¿Cómo maneja eso desde la actuación?

Hay diferencias para el actor en cada formato, porque son distintos, en el teatro se ensaya largo y es un producto que está vivo durante una hora y toca revivirlo cada vez para que vuelva a nacer. En televisión y cine, en Colombia por lo menos, se ensaya poco pero el producto queda para toda la vida. Dentro del formato está el teatro el visual que es un trabajo que abarca como toda una pantalla de cine y toca componerlo y el actor es parte de esa composición. En la televisión o en el cine la cámara puede estar pegada a tu ojo, hay una variación en cuanto la proxemia.

El tiempo de elaboración también es distinto, en televisión tienes más oportunidades para hacerlo bien, en el cine no es tanto así y en el teatro también tienes la oportunidad de hacerlo mejor en cada función.

¿Cuáles son sus personajes más queridos?

Mis personajes favoritos son éste que están viendo en “Los hombres también lloran”. “Lucho” es uno de mis trabajos más recordados y queridos, había muchas condiciones para estar a gusto ahí, la casa productora Laberinto te trata muy bien; el de “Frontera verde” (miniserie) por la delicia de estar en el Amazonas trabajando con las comunidades, contando una historia que nos gustó mucho y porque es un proyecto que tiene una divulgación tan grande como Netflix, que todo el mundo la puede ver, entonces amigos míos de diferentes países me escribían diciéndome “la acabo de ver”. Entonces esta plataforma de alguna manera nos homogeniza en todas nuestras visualizaciones y también en nuestros gustos, pero, por el lado bueno, permite que uno pueda compartir el trabajo con personas que están lejos. Y en este momento en Colombia están pasando una serie que se llama “Una verdad oculta”, en la que interpreto al antagonista de la serie que es un hombre muy terrible llamado Uriel Zurria, que habla sobre la realidad de un grupo narcotraficante y paramilitar que hoy día existe y opera en este país (Colombia), que se llama el Clan Úsuga, para mí fue muy duro porque estamos hablando de la realidad 2020. Cuando trabajé en la serie “Pablo Escobar” fue duro, pero era algo del pasado, en este caso me costó mucho porque está la ficción que es cruel, pero la realidad es diez veces peor.

¿Cuál es el teatro que busca?

El teatro es el laboratorio por excelencia, en el que uno puede indagar formas, discursos, estéticas, que es lo que más me interesa, no me interesa un teatro de representación. Los trabajos que he hecho van sobre la imagen y procuro trabajar más esos límites, ese teatro expandido y desde las artes vivas y el trabajo con Mapa Teatro me interesa la performatividad.

¿Cómo se vio afectado su trabajo por la pandemia?

Este año tuvimos que aplazar el estreno de la nueva obra de Mapa que se llama “La luna en el Amazonas”, es una obra sobre los indígenas aislados voluntariamente, sobre todo estas comunidades de no contactados y esa noción del aislamiento voluntario y bueno, nos cayó una pandemia que creo que nos hizo un laboratorio planetario del aislamiento. Teníamos que estrenar en Matadero en Madrid este marzo y tuvimos que cancelar.

Perfil

Artista interdisciplinar, actor, performer y director. Es magíster en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Como becario del Conservatorio de Música de la misma universidad fue director de las puestas en escena del taller de ópera. Desde el 2002 forma parte de Mapa Teatro Laboratorio de Artistas, como actor/performer e investigador. Como actor ha desarrollado su trabajo en teatro, cine y televisión.