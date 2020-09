Luz Elva Claros: firme activista & orgullosa cochala

Fotos: Danilo Balderrama (76911611/Estudio Relieve, C. 25 de Mayo Nº345)

“Una corona es una gran responsabilidad”, dice la actual miss Cochabamba, Luz Elva Claros. Confiesa que, si pudiera, no elegiría otro año para reinar, pues la crisis sanitaria no fue impedimento para ella, al contrario, fue una oportunidad para participar en distintas campañas sociales. Cuenta que siempre fue activista y que gracias a este título puede llegar a más gente. Es así que vimos a la miss muy activa en campañas de prevención contra el feminicidio, a favor de los animales callejeros y de los policías y militares cuando estábamos en cuarentena rígida.

Actualmente, está enfocada en una campaña sobre el cuidado de la salud mental. “Es muy importante cuidarse física y mentalmente…es por eso que, como artista, estoy dando clases virtuales gratuitas de pintura a todos aquellos que desean encontrar paz…, no hay edad para el arte”, manifiesta. Luz también está trabajando en planificar un festival de arte, en el cual se promoverá a artistas nuevos y todos los fondos recaudados serán donados a personas de escasos recursos.

“Me encanta promover nuestra cultura, nuestro arte. Soy una persona muy alegre”, comenta y destaca que se siente empoderada porque está logrando cumplir sus metas. Sin embargo, aclara que lo hace siempre con humildad, porque uno no debe olvidar de donde viene.

Relata que nunca se imaginó ser miss. Empezó en el modelaje poco a poco, haciendo activaciones y fue creciendo con el paso del tiempo. “Con mucho esfuerzo y humildad se dieron las cosas…, pero una corona no me hace más ni menos que nadie. Desde que entré dije que esta corona no es mía, sino de todos los cochabambinos. Soy portavoz de todos aquellos sectores que necesitan ser escuchados”, afirma.

A QUEMARROPA

¿Cuál es tu palabra favorita?



¿Cuál es la palabra que menos te gusta?



¿Qué es lo que más te causa placer?

El poder ayudar a los demás.

¿Qué es lo que te desagrada?

Que no exista empatía en algunas personas.

¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?

El de la naturaleza.

¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar?

El de los autos.

Aparte de tu profesión, ¿qué otra te hubiese gustado ejercer?

Ser licenciada en artes plásticas.

¿Qué profesión nunca ejercerías?

Ninguna, cualquier trabajo que sea honrado es sagrado.

Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar?

Simplemente: “Bienvenida a casa”.

-Cuestionario del periodista francés Bernard Pivot.

lostiempos1_2.jpg Además de haber sido electa Miss Cochabamba este año. Claros fue elegida Reina del Carnaval el 2018. Melany Soria

LUZ Y SU ORGULLO COCHABAMBINO

¿Qué te enamora cada día de Cochabamba?

Todo, pero sobre todo la gente y sus ganas de siempre querer salir adelante.

¿Cuáles son tus tres sitios favoritos en todo el departamento?

Me encanta ir al Cristo, significa mucho para mí y tenemos una hermosa vista de Cocha. Otro sitio, es el templo de San IIdefonoso para ver a nuestra Virgencita de Urkupiña, cada año bailo porque me llena de energía y esperanza. Finalmente, Corani es perfecto para una escapada y reconectarse con la naturaleza.

Tus platos preferidos son…

El pampaku, el puchero en carnavales y, por supuesto, el pique macho.

El principal atributo del cochabambino es…

Su alegría, su carisma y, sobre todo, su empatía.