Myriam Hernández: “Deseo que ‘hasta aquí’ sea un himno para las mujeres”

Pasó una década desde la última vez que Myriam Hernández estrenaba un nuevo álbum. Pero el 23 de julio volvió con el sencillo “Hasta aquí” de su nuevo disco, Sinergia. La canción está llena de poder con un ritmo vivaz y, como ella acostumbra, habla de amor, pero de amor propio.

La artista chilena retornó a la escena de la mano de una canción que la enamoró y le apasionó. Es la representación de la evolución de su trabajo con el paso de los años y conversó con la revista OH! de manera exclusiva sobre todo el proceso creativo.

“Llevaba 10 años sin grabar un disco, porque no me emocionaba con las canciones que me enviaban o que yo misma había escrito y necesito estar enamorada de la música que voy a grabar. Hace tres años, nos conocimos con Jacobo Calderón y comenzamos a trabajar en este disco, porque la verdad que me enamoré de una manera increíble de las melodías y la letra, que iban mucho conmigo”, contó Myriam.

La artista se muestra carismática y con el deseo de expresar la fuerza que representa este nuevo sencillo. Cuenta que manifestó su objetivo de tener una canción “poderosa” que sea un mensaje para las mujeres a través de un ritmo enérgico y que fuera impetuosa; así es como nace “Hasta aquí”. “Deseo que sea un himno para todas las mujeres”, aseguró.

El sencillo fue producto de una sinergia natural entre Myriam y Jacobo. No necesitó demasiados arreglos en la lírica, pues, luego de varias conversaciones y videollamadas, las ideas, el mensaje y la melodía simplemente fluyeron con naturalidad.

“La verdad, no corregimos nada. Lo que hicimos fue hablar mucho del mensaje que quería transmitir y eso fue muy claro. Yo le decía qué palabras no iban conmigo, cómo quería transmitir el mensaje, le di mi comentario sobre lo que pienso del feminismo y desde la vereda en la que lo quería afrontar musicalmente. Luego, se demoró menos de una semana en mandarme la canción y cuando la escuché dije: ‘Wow, esta canción me fascina, la voy a grabar ya’. Ahí mismo dije: ‘Creo que va a ser mi primer sencillo’”, expresó Myriam con emoción.

0q6a8688.jpg Producción. Myriam Hernández junto al equipo de producción para el videoclip del sencillo.

La reacción de sus fanáticos fue muy parecida a la suya al escuchar la canción. Los comentarios no se dejaron esperar y destacaron la letra, su voz, su presentación y la música. "Valió la pena esperar 10 años por volver a escucharte", menciona un usuario en YouTube. "Hermoso tema, un himno a la mujer que se empodera para triunfar", señala otra.

Además, Myriam también recibió cientos de mensajes a través de su cuenta en Instagram. “Ha sido increíble, porque el video y la canción como tal han tenido muchas reproducciones en las diferentes plataformas y eso me tiene muy feliz, porque siento que el mensaje va llegando de forma superclara a las mujeres. Pero no sólo a ellas, sino también a los hombres, porque varios me dijeron que se sienten llamados a apoyar (…). Recibí muchos mensajes por Instagram, de mujeres que se sintieron identificadas con la canción o que les llegó el mensaje y eso es muy gratificante”, dijo la artista.

La canción está acompañada con un video musical que ya se encuentra subido en la plataforma YouTube y cuenta con casi 100 mil visualizaciones en poco más de una semana desde su estreno. En las imágenes se puede ver a una elegante Myriam vestida de azul y fucsia a orillas del mar. En otras escenas se observan mujeres dibujando una línea o cantándose a sí mismas en distintas situaciones.

Como elemento especial, también aparece con su hija menor Myria Saint-Jean. Se trata de una aparición muy importante para la artista. “Yo quería recónditamente (que esté en el video), pero nunca se lo dije, porque siempre la veía estudiando, ella estudia Derecho. Y la productora me manifestó también la idea y les dije: ‘Bueno, hablen con ella’ y lo hicieron. Mi hija aceptó gustosa la idea de participar en un videoclip con la mamá y, además, porque la canción le gustó mucho. Ella es una mujer muy segura, empoderada y feminista. Fue como: ‘Mamá, vamos a alzar la voz juntas’ y fue un momento maravilloso de mucha complicidad”, agregó.

Hernández lleva consigo los éxitos románticos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro” y “Te pareces tanto a él”, entre otras baladas. Para la artista, su nuevo sencillo representa una evolución. “Tiene que ver con la evolución de una como mujer y como artista. Uno puede cantarle a muchas cosas que tienen que ver con el amor, siempre y cuando a uno le guste la melodía y el mensaje que va en esa canción. Como yo venía haciendo el tour ‘Soy mujer’, ya venía hablando de todo este cambio por el que estamos luchando tantos años y me parecía bonito que en mi nuevo disco existiera una canción potente”.

Sinergia representa esa sinergia real que existió entre la artista y el autor de las canciones del disco. Ella confiesa que tiene mucho por contar, pero lo hará conforme salgan las siguientes canciones.

Estima que cada mes y medio se presentará una nueva con su respectivo videoclip. Todo a tiempo de su “Sinergia Tour” por Estados Unidos, que comenzará en octubre y que ya tiene la agenda llena para visitar varios estados como Nueva York, Massachusetts, Miami, entre otros.

El álbum tiene 11 canciones, entre ellas baladas y otras más rítmicas. “Todas mantienen mi esencia de cantante de música romántica. Mi esencia es la columna vertebral”, afirmó Hernández.

Los escenarios esperan a Myriam Hernández, que ve esperanza en su tour, luego de un año y medio marcado por la pandemia del coronavirus.

El sencillo cuenta con casi 100 mil visualizaciones en YouTube a poco más de una semana del estreno oficial. También se puede encontrar en plataformas como Spotify o Deezer disponible para el público.

Luego de un año en el que muchas mujeres tuvieron que soportar meses encerradas con sus agresores, la artista les dedica este nuevo sencillo y el poder del mensaje. “Básicamente, mi objetivo era ayudar a muchas mujeres que se sienten anuladas, frenadas de sentirse poderosas y capaces. Para esas mujeres que no se atreven a tomar una decisión que diga ‘hasta aquí’. Muchas mujeres me escribieron para decirme que con la canción se sintieron capaces y poderosas y ése es el mensaje que se quiere dar a todas ellas”, finalizó.