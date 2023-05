Sagas que nunca mueren: Así es el “boom” de la nostalgia

Si tuvieran que pensar en una saga exitosa, ¿cuál sería la primera que se les vendría a la cabeza? En las últimas décadas, han sido muchas las que han cosechado legiones de fans: “Lord of The Rings”, “Star Wars”, “Harry Potter”... Parecen destinadas a ser eternas.

Algunas, como “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”), han decidido simplemente no parar: tras el final de la serie televisiva, con incontables videojuegos y merchandising, y a pesar de que la versión literaria “Canción de hielo y fuego” se encuentra todavía inconclusa, decidieron seguir explotando la saga con la precuela “House of the Dragon”, que ha tenido una gran acogida.

Pero hay casos en los que una historia que aparentemente estaba cerrada regresa años después. Es el caso de sagas que, o bien reciben “spin-offs”, precuelas o secuelas tras mucho tiempo sin nuevas entregas o, incluso, anuncian un “reboot” para ser contadas de nuevo.

Es el “boom” de la nostalgia: adultos que se ilusionan por continuar o revivir las historias de su infancia y adolescencia, y nuevos niños y jóvenes que tienen su primera toma de contacto con historias que nacieron antes que ellos… Pero que siguen dando que hablar años después.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

“Lord of The Rings” es una saga que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Creada por J. R. R. Tolkien, esta historia de fantasía épica cuenta las aventuras de Frodo Bolsón y su misión para destruir el anillo único que otorga un gran pero maligno poder a su portador.

Estas novelas vendieron más de 150 millones de copias en todo el mundo y fueron traducidas a más de 40 idiomas. A su vez, la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson recaudó más de 3.000 millones de dólares en taquilla y ganó 17 premios Óscar.

La historia de la Tierra Media ha sido una gran influencia en la literatura y el cine de fantasía y ha inspirado una gran cantidad de productos, desde videojuegos hasta parques temáticos. Y otras novelas como “The Hobbit”, adaptada a tres películas, o “The Silmarillion” también fueron ampliamente reconocidas.

Ahora, a pesar de que la última serie, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, de Amazon Prime Video, no ha tenido la acogida que se esperaba, parece que la historia va a continuar con una nueva temporada.

Y eso no es todo, además del inminente lanzamiento de su nuevo videojuego, “The Lord of the Rings: Gollum”, la saga tiene en marcha un nuevo proyecto cinematográfico: una película de animación sobre la Guerra de los Rohirrim que, aunque esté prevista para estrenarse en 2024, podrá verse muy pronto en el Festival de Cine de Annecy en Francia.

HARRY POTTER

La saga de Harry Potter, creada por J. K. Rowling, es una de las más populares de todos los tiempos. La historia sigue a un joven mago llamado Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, mientras luchan contra el malvado Lord Voldemort.

Esta colección de libros ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducida a más de 80 idiomas. La franquicia ha generado una gran cantidad de productos, desde películas hasta parques temáticos, juegos de mesa y videojuegos, como el reciente “Hogwarts Legacy”.

Además, la historia de Harry Potter ha tenido un gran impacto en la cultura popular y ha inspirado a una generación de jóvenes lectores. Sin embargo, las polémicas declaraciones de su autora en contra del colectivo trans han hecho que muchos de estos jóvenes den la espalda a Rowling.

Pese a ello, y aun con el fracaso de la tercera parte de la saga “Animales Fantásticos”, que parece que quedará inconclusa sin realizarse las dos entregas que faltaban para cerrar la historia, Harry Potter sigue siendo sinónimo de éxito.

Y es que, a pesar de que la imagen de Rowling sigue despertando una enorme controversia, las novelas de la saga principal, “Harry Potter”, volverán a adaptarse a la pantalla, pero, esta vez, en formato serie, a un libro por temporada.

Sobre la polémica en torno a la autora, el CEO de contenido para HBO y la futura Max (que estará a cargo de la adaptación) Casey Bloys, no quiso hablar: “no creo que este sea el lugar ni nos vamos a meter en ese tema. Nuestra única prioridad es lo que va a verse en pantalla”, dijo en declaraciones recogidas por Variety.

STAR WARS

Otra saga que ha sido enormemente exitosa es “Star Wars” (“La Guerra de las Galaxias”). Creada por George Lucas, sigue la lucha entre los rebeldes y el imperio galáctico, y presenta algunos de los personajes más icónicos de la cultura “geek”, como Darth Vader y Luke Skywalker.

Pero lo que hace que “Star Wars” sea tan especial es su capacidad para mezclar elementos de la ciencia ficción con los de la fantasía. Además, los efectos especiales resultaron innovadores en su momento, y en la actualidad siguen gozando de un enorme cariño.

Esta saga cinematográfica recaudó más de 10.000 millones de dólares en taquilla e inspiró una gran cantidad de productos, desde juguetes hasta videojuegos y cómics pasando por “spin-offs” de todo tipo.

La franquicia ha sido una influencia importante en la cultura popular y ha creado una legión de seguidores en todo el mundo. De hecho, una de sus últimas series, “The Mandalorian”, ha vuelto a ser un éxito.

Ahora, en el Star Wars Celebration se han anunciado tres nuevas entregas cinematográficas en camino. Y es que esta saga ha acostumbrado a parar un tiempo tras cada trilogía, o sacar “spin-offs” y precuelas, para después continuar la historia principal. Queda “Guerra de las Galaxias” para rato.

CREPÚSCULO

Creada por Stephenie Meyer, la saga de “Twilight” (“Crepúsculo”) narra la historia de un romance prohibido entre el vampiro Edward Cullen y la humana Bella Swan. Y, a pesar de las críticas que recibió, fue todo un éxito, especialmente entre los adolescentes.

Esta saga literaria vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo y fue adaptada en una exitosa franquicia cinematográfica. Incluso tuvo un videojuego, “Scene It? Twilight”.

Años después de su finalización, Stephanie Meyer resucitó la saga con la publicación de “Midnight Sun”, una novela que relataba los sucesos de la primera entrega, pero desde el punto de vista de Edward (en las anteriores, la narradora siempre era Bella).

Sin embargo, su regreso no se ha limitado a las novelas. Según The Hollywood Reporter, y siguiendo la línea de Harry Potter, habrá una nueva serie sobre “Crepúsculo”, que volverá a adaptar la historia, pero con mayor lujo de detalles de las novelas.

THE HUNGER GAMES

Otra saga popular es “The Hunger Games”, creada por Suzanne Collins. La historia sigue a Katniss Everdeen y su lucha por sobrevivir en un mundo posapocalíptico y distópico, donde los niños son obligados a pelear a muerte en un “reality show” llamado “Los juegos del hambre”.

La trama es oscura y desgarradora, a la par que juvenil. Y eso es lo que hace que esta saga sea tan especial, junto con la valentía y la determinación de su protagonista, Katniss, así como la exploración de temas como la desigualdad social y la lucha contra un poder opresor y tiránico.

“The Hunger Games” vendió más de 100 millones de copias de libros en todo el mundo y fue adaptada en una exitosa franquicia cinematográfica. También ha generado una gran cantidad de productos, desde juegos de mesa hasta ropa, pasando por videojuegos.

Ahora, años después del estreno de la última película, “The Hunger Games: Mockingjay – Part 2” (2015), los fans han podido disfrutar por fin del primer trailer de una precuela que se estrenará en noviembre de 2023 “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”.

AVATAR

La saga de Avatar, creada por James Cameron, sigue la historia de un exmarine que es enviado a un planeta alienígena para interactuar con la cultura nativa y recoger información con la que permitir que el bando humano pueda acceder al depósito de un valioso metal.

La innovación tecnológica que se utilizó para crear la película ayudó a hacer de “Avatar” una de las películas más exitosas de todos los tiempos, y ha dado lugar a videojuegos, juegos y mercadotecnia de todo tipo.

La primera entrega fue un éxito rotundo en taquilla y dejó una huella en la historia del cine por su revolucionaria tecnología de efectos visuales. Además, se convirtió en la película más taquillera de la historia, con una recaudación mundial de más de 2,9 mil millones de dólares.

Pero Cameron anunció en su momento que habría cuatro secuelas. Aunque los fans tuvieron que esperar más de una década, prácticamente 13 años, para disfrutar de la segunda parte, “Avatar: The Way of Water”.

Ahora, uno de los productores, Jon Landau, explicó a Screen Rant que la saga va a continuar no solo a través de las películas, sino de novelas gráficas y videojuegos que incluirán otros elementos de la trama. Algo que hace que crezca la expectación ante el próximo juego “Avatar: Frontiers of Pandora”.

DRAGON BALL

Creada por Akira Toriyama, la saga de anime y manga “Dragon Ball” sigue la historia de Goku, un guerrero de la raza alienígena saiyan que lucha contra enemigos poderosos y protege la tierra y el universo de distintas amenazas.

Desde su creación en 1984, la serie ha inspirado una gran cantidad de productos, incluyendo videojuegos, películas y juguetes. También batió varios récords, como ser una de las series de manga más vendidas de la historia, con más de 300 millones de tomos vendidos en todo el mundo.

Lo último que se emitió sobre la serie, en su momento, fue “Dragon Ball GT”, una continuación de “Dragon Ball Z” en la que Toriyama no estaba involucrado. Sin embargo, en 2015, el autor original decidió continuar la historia donde había quedado en Z con una nueva serie, “Dragon Ball Super”. Habían pasado casi 20 años.

El pasado 2022 se estrenó una película oficial y canónica, “Dragon Ball Super: Super Hero”, también con gran acogida. Y el videojuego “Dragon Ball Z: Kakarotto” también permitía revivir la historia desde otra perspectiva.

Y, aunque de momento no hay nuevos episodios en la serie de anime, el manga continuó y muchos esperan poder volver a ver a Goku en la televisión de nuevo en algún momento no muy lejano.

Cada una de estas sagas ha sido enormemente exitosa por su capacidad de transportar a los espectadores y lectores a mundos imaginarios llenos de aventuras, personajes carismáticos y tramas emocionantes. Han dejado una huella duradera en la cultura popular y han inspirado la imaginación de generaciones enteras. Y quizá, por eso, no mueran nunca.