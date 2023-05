Beauty Truck, donde las mamás dejan atrás las etiquetas

Cuando una es mamá se da cuenta de que los días se acortan en horas y se multiplican las tareas, y, sin un afán de victimización, muchas dejan de lado su persona para abocarse a buscar el equilibrio entre el trabajo y la crianza de los hijos. Tendemos, y me incluyo, a ponernos muchas etiquetas: la mamá “abnegada”, la mamá “luchona”, la mamá “leona”, etc. Seguro que todas tenemos alguna de esas y muchas más, que vamos heredando y escuchando desde niñas.

Pero, confieso que, al investigar para este artículo, me encontré con un emprendimiento que me llenó el corazón de nuevas ideas y me cambió las “etiquetas”.

Paula Yanina Rivera es una joven mamá que en plena pandemia decidió ir detrás de su sueño: hacer un Beauty Truck. “Realmente mi vida cambió, al principio incluso parecía imposible poder lograr la combinación perfecta, ese equilibrio entre el trabajo y la familia y eso realmente es muy complicado, más en pandemia”, cuenta Rivera.

Dice muy convencida: “¿Qué es lo peor que podía pasar?, que no funcionara, que fuera un error, pero también hay que aprender de ellos, de los errores, hay que seguir adelante. A veces hay que eliminar ciertos paradigmas que tenemos nosotros como mujeres y como mamás”.

Muchas veces a las mujeres que decidimos ser mamás se nos hace muy difícil hablar sobre las decisiones que tomamos, nos cuesta verbalizar que no nos sentimos completas y que hemos tenido que renunciar a mucho de nuestra esencia como mujer. Lo peor es que no lo hacemos, muchas veces, por miedo, más a las otras mujeres.

Según Rivera, “las mujeres nos ponemos muchas etiquetas, anteponemos otras prioridades porque así lo hemos visto en nuestras mamás, nuestras abuelas. Tenemos ciertos estereotipos. En mi rubro, por ejemplo, siempre te dicen, ¿cómo vas a ir al salón?, descuidas tus prioridades, cuando la prioridad es también una misma. El hecho de, incluso, venir a un salón de belleza, ponerse más lindas, el usar maquillaje nos da muchas armas, eleva nuestra autoestima. No pensamos en un cambio de look -que nos hacemos de año en cuando- porque nos hemos olvidado todo ese tiempo de nosotras y si nosotras estamos bien, la familia está bien. Todo es cuestión de equilibrio”, sentencia segura de que ha ayudado con su trabajo a muchas mamás y no mamás a superar momentos difíciles.

La creadora del primer y único Beauty Truck de Bolivia continua: “Todas tenemos altas y tenemos bajas, no siempre nos levantamos con ganas de conquistar al mundo y peor si debes equilibrar tu tiempo entre familia, hijos, esposo, las obligaciones del trabajo. Creo que hay momentos que no tenemos toda esa energía”. Además, “cuando tienes tu emprendimiento (en esta época pospandemia, la mayoría de las mujeres tienen sus propios negocios) que es un sueño, y debes trabajar por él, es fácil soñar, lo difícil es lograrlo y luego hacerlo crecer. Tu emprendimiento es un hijo más”, reflexiona, mientras recuerda todo lo que ha pasado junto a su equipo de trabajo.

LA PANDEMIA TAMBIÉN CAMBIÓ LA RUTINA DE LAS MAMÁS

“Como les digo, a muchas de mis clientas, podemos mimarnos con ideas económicas, no es necesario gastar fortunas en un salón de belleza, cuidar nuestra piel, nuestro cabello, en casa podemos hacer rutinas de cuidado de nuestra persona”, señala. Continúa: “La pandemia ha detonado, ha cambiado o ha hecho una catarsis, tanta información en las redes sociales hace que muchas veces te des cuenta que no es un lujo el poder verte bien, es solo cuestión de cambiar un poco lo que pensamos y creemos”.

Como mamá emprendedora, dice: “Este salón de belleza es una forma de vida, es una familia emocional, donde ofrecemos un servicio con gente profesional, gente que ama su trabajo. Son mujeres, son madres, algunas que también luchan por sus hijos, luchan por sus sueños, y bueno las clientas que vienen acá buscan estar bien para criar niños sanos, para tener eso en el futuro. Si nosotras estamos bien, ellos van a crecer mental y emocionalmente estables asegurando una sociedad mejor. Creo firmemente que la familia es el lugar donde se basa la sociedad”. En resumen, en el Beauty Truck vives una experiencia completa, además de transformarte la imagen.

Muchas nos ponemos a pensar, mientras estamos en la época de formación de nuestros hijos, qué nos gustaría dejar como como legado, como mamá, como empresaria, como profesional, como mujer.

Rivera no es la excepción, con cariño y nostalgia, ella dice: “sin duda quiero que sepan mis hijos, Sebastián (13 años) y Thais (5 años), que yo tuve sueños y que trabajé por ellos, que estudié, que me preparé, que trabajé, que luché. Ellos tienen que saber que un negocio para hacerlo crecer hay que ser constante, aprender de los errores y trabajar mucho. Hay muchas cosas que sacrificas, por ejemplo, mi Thais pasó su primer año nuevo a mi lado maquillando, y no lo siento como un sacrificio si no como un ejemplo de vida”.

Pasamos una amena tarde como mamás y mujeres que somos -más que de periodista y entrevistada- que terminó con un hermoso mensaje a las mamás: “Solo quiero felicitarlas a todas las mamás, invitarlas a que se animen, que vengan a un salón de belleza, ya sea el mío o cualquier otro, lo importante es que realmente se sientan muy bien para luchar cada día por sus sueños, para cuidar de su familia. Las que van a ser mamás igual que las que ya somos mamás seamos las mamás que queramos ser, sin ningún tipo de estereotipo ni etiqueta”.

Perfil

Paula Rivera es licenciada en Comercio Internacional, con maestría en Comercio y Relaciones Internacionales, maquilladora y colorista profesional.

Creadora de The Beauty Truck, el camión de belleza, que se inauguró un 31 de octubre de 2018. En una misma fecha, dos años después, en plena pandemia; inauguró el salón de belleza, ubicado en la Av. Gabriel René Moreno, entre calle Los Molles, a una cuadra del parque Lincoln.

Actualmente, cursa un diplomado en Marketing y Redes Sociales y se está especializando en la técnica de maquillaje con aerógrafo .

Es especialista en novias, quinceañeras además de la innovación de la atención tanto a domicilio como en los lugares de los eventos.

