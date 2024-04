Luis Vega: “Soy un tipo que ama la música”

Cuando parecía que su carrera no despegaba, Luis Vega decidió dejar de lado el sueño y crear un negocio propio, sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino. El cantante cruceño se hizo conocido por componer canciones inspiradas en las historias que sus seguidores compartieron en las plataformas del artista. Alimentando su creatividad y su talento para componer, el cruceño se dio a conocer y ahora atrae a miles de seguidores de todo el mundo.

Luis conversó con OH! e hizo conocer más detalles sobre su carrera, pero también se refirió a su nueva canción, una composición propia que es tendencia en las plataformas digitales.

- Su carrera ha crecido rápido, pero ¿cómo comenzó todo?

Vengo de familia de artistas. Yo siempre quise hacer música, yo me dedico profesionalmente desde los 14 años, pero ha sido un picar piedra constante durante mucho tiempo hasta hace un par de años, que fue cuando comencé a escribir mis propias canciones, que escribimos en base a las historias de seguidores que nos mandaban a redes sociales, lo cual ha creado una conexión que siempre hago énfasis en que es lo que mantiene la magia encendida. Me gusta resaltar el hecho de que no confiaba mucho en lo que yo hacía en cuanto a composición, porque para mí yo escribía muy mal, hasta ahora lo sigo pensando de vez en cuando, pero, mira, desde la primera canción que subimos a redes sociales todo se volvió una verdadera locura y es increíble cuánta gente se ha sumado a este proyecto, casi un millón de seguidores en TikTok, más o menos 4 millones de seguidores en todas mis plataformas y creo que estamos en el top 5 entre los artistas más escuchados del país. Entonces no es menor y creo que el protagonista principal de todo esto ha sido el público desde el principio.

- En el trayecto, ¿cuál fue el momento en que dijo que quería hacer de la música su profesión?

Es que yo siempre supe que tenía que hacer esto. Desde muy niño soñaba con el escenario, siempre me proyecté. Sí he estudiado otra carrera, pero lo hice más porque era el sueño de papá y de mamá. En un principio, a ellos les asustaba mucho que yo me dedique a la música, porque no es secreto que ser artista en nuestro país es complicado, es algo muy incierto, pero en el momento en que les comunico que yo realmente no quiero hacer otra cosa que no sea música. Creo mucho en la ley de atracción, creo mucho en proyectar cosas, en visualizar, entonces yo sabía que tarde o temprano iba a suceder algo que hasta ahora no ha pasado, pero sí va a pasar, estamos apenas comenzando. A partir de ese punto fue que papá y mamá empezaron a involucrarse más de manera positiva en mi carrera. Mi papá actualmente es mi manager, y mi mamá, mi profesora de canto, entonces se ha vuelto algo muy familiar al mismo tiempo.

- ¿En qué punto de su carrera cree que lo ha hecho conocido?

Fue la primera canción que presenté, pero de hecho ese mes, siempre cuento esto porque ahora es gracioso. En diciembre de 2021, decido que ya no quiero hacer música, le digo a mi hermano que estaba mal económicamente, no tenía para pagar mi alquiler ese mes. Entonces le digo a mi hermano Kevin, que actualmente es mi baterista: “Escucha, hermano, estoy cansado, estoy picando piedras y hace harto no nos va bien, incursionemos en otro negocio, tengo una platita ahorrada, vos tienes tu profesión, entonces invirtamos juntos y vamos a poner una tienda de muebles”. Casualmente ese mismo mes escribí una canción que se llama “Me va mejor con el alcohol”, la subí el 27 de diciembre de ese mes y la primera semana de enero de 2022 tenía 100 mil nuevos seguidores en TikTok y mensajes de productores de toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Dije aquí está pasando algo, voy a hacer una segunda canción, a ver qué pasa. Hicimos una canción que se llama “Enemigo”, que ahora acabamos de sacar una versión con mi amigo Rodrigo Tapari y tuvimos la oportunidad de cantarla en el Grand Rex de Buenos Aires recientemente y en el Luna Park de Buenos Aires, y esa canción abrió muchas puertas. He tenido la gracia de contar con mucho cariño y que resulte esto de manera positiva a partir de la primera canción que subimos, entonces por eso empecé a confiar más en mi letra, empecé a confiar más en mis canciones y en lo que hago, empecé a tener un poquito más de positividad en mi vida.

- Sigue una línea de estilo musical, ¿se define con esta línea quizá?

Bueno, yo me crie entre mariachis. Mi abuelo era mariachi, entonces en mi casa siempre hubo tequila, trompetas y acordeón, así que es algo que lo tengo muy arraigado en mi corazón desde muy niño. He crecido escuchando a Juan Gabriel, a Luis Miguel, a la familia Fernández, a muchos artistas mexicanos porque mi abuelo así me enseñó a cantar, entonces por ahí a veces la gente comenta que es el mexicano. Esto me pasó con el regional mexicano, pero más allá de eso yo soy un tipo que ama la música, me encanta la salsa, me encanta el rock, me encantan los instrumentos folklóricos. Soy un amante de la música universal en general, pero por alguna razón, cuando empecé a escribir, me salía el regional mexicano y, por comentarios de algunos colegas, dicen que no lo hago mal, entonces dije hay que hacer esto.

-¿Tiene una manera de definir la esencia de Luis Vega como persona y como artista?

Creo que soy un hambriento. Ahora que yo me encuentro en una etapa de financiar carreras de algunos artistas, de descubrir artistas, hay un factor muy importante que yo estoy buscando en todos y que me ha costado encontrar, que es el hambre de éxito, el hambre de avanzar, el hambre de crecer. El hambre de ser alguien te hace ser metódico, porque haces las cosas a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, no te basas tanto en emociones, sino en lo que tengo que hacer esto. Es como una persona que tiene hambre física, tienes que comer porque tienes que comer. Entonces el hambre artística o el hambre laboral, digamos, valga la expresión, creo que es algo que a mí me caracteriza porque no soy el más talentoso, tampoco soy el mejor cantante, ni el mejor compositor, ni mucho menos, pero sí creo que tengo un factor muy importante que es el trabajo duro porque realmente tengo hambre de ser algo importante.

- ¿Tuvo figuras que lo han inspirado a conseguir esto?

Admiro mucho a Luis Miguel. Para mí es el último gran cantante que nos queda en esta época, un tipo muy metódico, es la perfección, la excelencia del canto. Tengo la suerte de que mi coach de canto ha sido también su coach, ha podido trabajar con él de cerca y me ha comentado el nivel de disciplina que tiene Luis Miguel. Actualmente, a la fecha, ya lleva cinco años sin consumir alcohol. Hace un silencio vocal de casi todo el tiempo, o sea, el tipo no habla, cuida su voz de manera religiosa. A mí eso me inspira porque creo que la excelencia va por ese camino, por la disciplina religiosa. Admiro mucho la carrera de Luis Miguel. Admiro mucho a Karim León, que es uno de los grandes de México actualmente. Como todo tipo soñador, me encantaría algún día poder siquiera charlar con ellos. Tuve la oportunidad de ver a Luis Miguel en Buenos Aires y es impresionante lo excelente que es el tipo haciendo su trabajo. Me encantaría, estoy trabajando para poder llegar a ser, aunque sea el 10 por ciento de lo que ha sido él.

- ¿Dónde encuentra esa inspiración para poder plasmar las ideas de los demás en sus canciones?

Me encantaría poder decir “éste es mi método de hacer las cosas”, pero no he encontrado hasta ahora el cómo. Porque obviamente hay días que digo “hoy día voy a escribir una canción”, y no pasa nada, porque no soy un compositor de método. Hay compositores que tienen sus métodos a la hora de escribir. Yo no, a mí se me ocurren las cosas y, bueno, pues me agarra, como quien dice, desprevenido. Cuando llega o siento que es el momento de escribir, recurro al material que tengo y, bueno, éste es el camino y hago eso. Pero hasta ahora ha sido así, a pulso, a puro papel de lápiz, a mano alzada.

- ¿Consideraría alguna de sus composiciones como parte de su vida personal?

He escrito varias personales. “Enemigo”, que me acuerdo que me había peleado en ese tiempo. “Mi despedida” habla de una relación pasada, donde la pasé mal. Y “Bailando conmigo” yo sé que la escribí a mi pareja una vez que terminamos y se estaba haciendo la orgullosa, entonces dije “vamos a recurrir a la que no falla, a la guitarra”. Así que le escribí “Bailando conmigo” y creo que ésa es la más personal. Y también ha sido la canción que más cosas me ha generado. Me ha llevado a lugares bastante lejos gracias a la canción.

- Ahora presenta una canción, ¿dónde nace la inspiración para componer esta canción?

“Ridículo” es una recopilación de un montón de gente que tuvo situaciones muy similares donde, ponle, “me le declaré, no me correspondió” o “le invité a salir, no llegó”. Son situaciones donde una quedó con cara de payaso, entonces dije “vamos a ver qué sale”. Me puse a escribir y salió esta canción. Quisimos hacer algo circense para el videoclip, que resultó increíble, el público lo disfrutó muchísimo. Me tocó hacer de payaso, me tocó actuar e hice una especie de Joker que estaba perdiendo la cabeza. Para mí fue glorioso porque me estoy dando el lujo de poder hacer cosas artísticamente que antes no podía por un tema quizá de prejuicios, de vergüenza, de timidez, pero ahora es como que digo, tengo que hacerlo porque yo soy un artista. Así “Ridículo” quedó espectacular, musical y visualmente. Y el público se lo tomó muy personal, bastante personal, y quedo agradecido con el público que ha generado que a los dos días se volvió número uno en tendencia a nivel nacional.