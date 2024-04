María Becerra: “Bolivia está en mi corazón”

La reconocida cantante y compositora argentina María Becerra está lista para cautivar nuevamente al público boliviano con su próxima presentación en la Fexco 2024, el próximo 26 de abril. En una entrevista exclusiva con OH!, la artista, conocida por los éxitos de “El amor de mi vida”, “Te cura” y el reciente “Primer aviso”, interpretación con Ivy Queen, compartió sus emociones y expectativas para este esperado reencuentro.

- ¿Cómo te sientes ante tu próxima presentación en la Fexco 2024, donde tendrás la oportunidad de reencontrarte con tu público boliviano?

- ¡Feliz! El año pasado fue toda una experiencia cantar por primera vez en Bolivia. Primero, porque no me imaginé que tanta gente conocía mi música y fue hermoso lo que pasó en el show, en la puerta del hotel, la gente esperando… Se creó algo hermoso. Y, segundo, ni hablar de lo que significaba todo el tema de la altura para nosotros. ¡Me convertí en meme con la mascarilla de oxígeno después del show, fue tremendo! No me imaginé que sería un desafío tan grande.

Para esta visita venimos mentalizados ya sabiendo la exigencia física que requiere y estoy segura de que será increíble porque volvemos con el nuevo show, el #Tour24, que tiene una puesta completamente diferente con unas visuales que la rompen y con las canciones nuevas que van a poder escucharlas en vivo por primera vez.

- Con tu carrera en ascenso, ¿cómo manejas la presión de ser una de las artistas más escuchadas del momento?

- Me aferro mucho a mi familia para no olvidarme de donde vengo y todo lo que trabajo para estar en donde estoy. Eso me mantiene con los pies en la tierra. También creo que trabajar con el mismo equipo con el que vengo trabajando desde que empezamos me hace ver cuánto vamos creciendo todos juntos, cada uno en lo suyo, y es una forma de sentirme acompañada, como que la presión tal vez para los ojos de todos está en mí, pero todo el equipo la siente y quiere estar a la altura.

Venimos de hacer dos estadios sold out en Argentina, que de algún modo fueron una manera de entender que el éxito también está en la conexión con las personas que me escuchan, que me apoyan desde el principio. Yo soy muy exigente, quiero que todo salga perfecto, porque sé lo que implica para la gente pagar una entrada para ver un show. Por eso, trabajamos mucho con todo el equipo, para asegurarnos de que más que un show sea una experiencia inolvidable en todos los sentidos.

- ¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito en tus conciertos para conectar tan profundamente con tu audiencia?

- No creo que haya una fórmula, justamente creo que ser auténtica y mostrarme como soy, decir lo que me sale y no seguir un guión, interactuar con esas personas que van a verme, tomarme un tiempo para leer los carteles que hacen con tanto amor es parte del ida y vuelta que genera el vínculo que se da con el público en cada concierto.

Mantener mi personalidad, ser transparente, sostener el vínculo con quienes me siguen hace años y charlas cuando hago vivos, creo que eso es lo que establece una conexión verdadera.

- ¿Qué puedes adelantarnos sobre lo que preparas para esta próxima presentación en la Fexco que emocione a tus seguidores bolivianos?

- Para quienes pudieron ver algo de lo que hicimos en Argentina, el nuevo #Tour24 es algo conceptualmente diferente a lo que vieron quienes estuvieron en septiembre del año pasado. Este nuevo show está muy apoyado en las visuales que, a su vez, juegan con los vestuarios con una paleta de colores increíble, son uno más lindo que el otro. Además, los sets musicales están armados especialmente para hacer un recorrido por toda mi carrera: hay reggaeton, bachata, pop, melódico, dance, un poco de todo para que sea más una experiencia que pasee a los espectadores por todos los estados anímicos para terminar todos saltando y bailando.

- ¿Cómo describirías la energía que experimentas al subir al escenario y sentir el amor y la emoción de tu público?

- ¡Ay, es muy difícil de describir! Paso por todas las sensaciones antes de subir al escenario: pánico, ansiedad, alegría, miedo… pero respiro y me doy cuenta de que nos preparamos mucho para cada show y me doy cuenta de que todo va a estar bien. La previa es clave, es cuando todos los del equipo canalizamos los nervios juntos, sensaciones y emociones que compartimos para dar lo mejor de nosotros. Y ya cuando piso el escenario, cuando suena el primer acorde, cuando los bailarines van entrando y canto la primera frase es como si todo eso desapareciera. Miro al público, veo sus caras, los escucho cantar y todo es perfecto.

- ¿Cuál ha sido el momento más memorable que has vivido y por qué?

- Hay muchos momentos memorables, la primera vez que canté en los Grammys junto con J Balvin, no caía en lo que estaba pasando; el año pasado que canté sola en el Times Square en Año Nuevo fue una locura, son muchos sueños cumplidos. Pero creo que los dos estadios de este año ocupan un lugar especial en mi corazón por muchas razones: haber agotado la primera fecha en hora y media fue increíble. Hacer una segunda fecha ya era un montón. Que sean mis fechas, las que pensamos tantos meses con mi equipo, para las que ensayamos sin parar. Y después estar ahí, en ese escenario por donde pasaron artistas tan importantes, saber que fui la primera artista mujer argentina en haber cantado en el Monumental es un montón. Es un hito que va a marcar un antes y un después tanto en mi carrera como en la de muchas artistas de mi generación y, sobre todo, en las que vienen después. Ni hablar del enorme equipo que formamos tanto arriba del escenario como abajo. Cuando los llamé para hacer la foto final de la segunda fecha, y veía que no paraban de llegar de distintos puntos de la cancha empecé a dimensionar la enorme cantidad que éramos, 300 personas. Todos ahí en esa foto en la que todos estamos sonriendo con la satisfacción de haber hecho historia. Ese momento tan especial, fue increíble. La energía y la emoción que se vivió fue única.

- ¿Cómo crees que ha evolucionado tu música desde tus primeras presentaciones hasta ahora?

- Creo que primero la que evolucionó fui yo. Mis comienzos fueron muy intuitivos, me fui capacitando, rodeándome de gente muy talentosa y estudiando. Tuve la oportunidad de trabajar con diferentes músicos y productores y ampliar mis horizontes musicales. Trabajar con Xross, mi actual productor musical, que sabe mucho de música, fue un gran incentivo para salir de los lugares conocidos y empezar a explorar otros géneros. Las colaboraciones también son un desafío: canté en Punjabi, en francés, y tengo proyectos por delante muy interesantes que creo que van a sorprender a mi público.

- ¿Qué mensaje les enviarías a tus seguidores en Bolivia como muestra de agradecimiento por su constante apoyo en tu carrera?

- Estoy realmente emocionada por el amor que siento cuando llego a este país hermoso, Bolivia está en mi corazón. Espero que les guste este nuevo tour. Nos vemos el 26 en Cochabamba y el 27 en Tarija. ¡Muy ansiosa por volvernos a encontrar y que puedan escuchar estas canciones nuevas en vivo con una banda que suena increíble y los bailarines que se bailan todo!

- Cuéntanos sobre tus futuros proyectos. ¿Qué esperamos de María Becerra?

- Oficialmente, dimos por iniciada una nueva era con el #Tour24. Y, además, vienen nuevos temas, como solista y en colaboraciones que ni se imaginan.