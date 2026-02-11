Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo

Cultura
Los Tiempos
Publicado el 11/02/2026 a las 9h18
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas Rivera que aborda el mundo incaico desde los lenguajes del arte contemporáneo y que será inaugurada hoy, jueves 12 de febrero, en el Museo Nacional de Arte (MNA), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).

“Sallqa  es una propuesta que nace del deseo de dialogar con la memoria del mundo andino y, en especial, con la estética y el pensamiento inca.

Para mí es muy importante volver a mirar esta herencia cultural desde el presente y revalorizar una estética y una forma de entender el mundo que es profundamente rica, sensible y enérgica.

La exposición no busca reconstruir el pasado como algo lejano o cerrado, sino activarlo hoy, desde el arte contemporáneo”, dice el artista, citado en una nota de prensa del Museo Nacional de Arte.

La exposición reúne 25 obras, resultado de meses de investigación y creación.

La mayor parte de las piezas son pinturas monocromáticas, trabajadas en blanco, negro y grises, para que los detalles en pan de oro y pan de plata destaquen.

Los trabajos en cerámica y el videoarte amplían la experiencia y permiten un encuentro con el mundo incaico desde otros lenguajes.

LO NATURAL

Salqa, en quechua significa “lo natural”: “por ello, en esta propuesta doy relevancia a la figura humana, a los animales tutelares, a símbolos andinos y metales sagrados como el oro y la plata, portadores de significado espiritual.

Me interesa mostrar cómo estas culturas ancestrales comprendían el mundo como un todo integrado, donde el ser humano no está separado de la naturaleza, sino que forma parte de ella”.

Esta exposición habla de la relación entre el ser humano, la naturaleza y lo sagrado, y propone una reflexión sobre cómo los incas entendían el equilibrio, la espiritualidad y el orden del mundo. 

“‘Sallqa  nace de una reflexión profunda sobre las culturas ancestrales de mi país y del Tahuantinsuyo, y la necesidad de mantener viva su memoria, como un pensamiento que todavía puede guiarnos, inspirarnos y ayudarnos a repensar nuestra relación con el mundo actual”, añade Rivera.

La exposición se articula a partir de la concepción andina de las tres pachas: Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha.

Presenta retratos, símbolos, animales tutelares, cerámicas, metales sagrados y una instalación de qhipus intervenidos. Más que una mirada arqueológica, “Sallqa” pone en valor la vigencia del pensamiento andino como parte fundamental de la memoria y la identidad cultural de los Andes.

