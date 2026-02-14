Encuentran una tonelada de marihuana en un domicilio de Cochabamba

Un operativo policial realizado en la ciudad de Cochabamba permitió el decomiso de más de una tonelada de marihuana almacenada en una vivienda particular, en lo que autoridades califican como uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados recientemente.

De acuerdo con el informe oficial del Viceministerio de Sustancias Controladas, el procedimiento comenzó en horas de la mañana, cuando personal especializado realizaba labores de vigilancia. Alrededor de las 09:30, en la calle Raúl G. Prada, los uniformados observaron a un hombre que intentó escapar al notar la presencia policial, situación que derivó en su inmediata interceptación.

Durante la revisión, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana en la vestimenta del sospechoso. En una primera declaración, el hombre reconoció que en el inmueble donde residía se encontraba una cantidad mayor de la sustancia.

Con autorización de la propietaria de la vivienda, identificada con las iniciales Neyva L. L. R., los efectivos ingresaron al domicilio. En uno de los dormitorios hallaron decenas de bolsas de yute de color azul que contenían paquetes envueltos con una sustancia vegetal.

El recuento oficial estableció la existencia de 42 bolsas que contenían 1.049 paquetes tipo ovoide, con un peso total de 1.165,2 kilogramos de marihuana seca.

El aprehendido, identificado como Herland Marcelo V. M., de 66 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La droga fue trasladada a instalaciones de la FELCN para su custodia y posterior destrucción conforme a procedimiento legal. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para establecer la procedencia del cargamento y determinar si existen otras personas vinculadas a la red de almacenamiento y distribución.