YPFB incrementa despachos y garantiza suministro pleno en Santa Cruz

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 14/02/2026 a las 20h38
ESCUCHA LA NOTICIA

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el abastecimiento de gasolina en el departamento de Santa Cruz está garantizado y que los despachos se realizan con normalidad y en volúmenes superiores a los habituales.

Las entregas regulares al mercado cruceño alcanzan 1,8 millones de litros diarios. Con motivo de las fiestas de Carnaval, este volumen fue incrementado a 2 millones de litros por día para acompañar el aumento estacional de la demanda.

Adicionalmente, ante la situación registrada en los últimos días, YPFB dispuso un incremento extraordinario de 3 millones de litros diarios, reforzando de manera contundente el suministro en el departamento y acelerando la normalización total de la atención en surtidores.

Para cumplir con este volumen, se habilitaron dos mangas adicionales y se fortaleció la logística de despacho, garantizando la provisión en volumen y calidad. Las plantas de almacenaje cuentan con saldos suficientes para cubrir la demanda.

YPFB reafirma que el suministro está plenamente asegurado e insta a la población a evitar filas innecesarias, ya que el combustible continúa llegando de manera regular y sostenida a las estaciones de servicio.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Comunicado Maxan Fanexa
2
Oruro vibra con folklore y música en la Entrada en devoción a la Virgen del Socavón
3
Carnaval de Oruro: 10 datos que revelan la grandeza de la mayor fiesta folclórica de Bolivia
4
Todas las carreteras del país se encuentran habilitadas y transitables durante el Carnaval
5
Al ritmo tarijeño, presidente Paz alienta: "Nos merecemos un gran carnaval"

Más en País

14/02/2026
Lara participa del Sábado de Peregrinación en el Carnaval de Oruro
Con alegría y entusiasmo, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara Montaño, arribó al Carnaval de Oruro, una de las festividades más...
Ver más
14/02/2026
Rodrigo Paz bailó más de una década en la Peregrinación del Carnaval de Oruro, esta es su historia
Mucho antes de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz Pereira ya recorría las calles de Oruro con traje bordado y cascabeles en los botines.
Ver más
El presidente Rodrigo Paz llegó cerca de las 14:00 a la entrada del Carnaval de Oruro. Paz, acompañado de su esposa, afirmó que Oruro expresa la diversidad y la capacidad de unir al país por medio de...
Ver más
14/02/2026
Rodrigo Paz: "Oruro expresa la patria en su diversidad y capacidad de unirnos"
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dentro de las mejoras logísticas programadas, habilitó la planta DISCAR SRL para reforzar el despacho de mayores volúmenes de gasolina.
Ver más
14/02/2026
YPFB habilita planta de DISCAR y acelera la entrega de combustible en Santa Cruz
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, nombró este sábado a Freddy Zenteno Lara como nuevo director ejecutivo interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Ver más
14/02/2026
Presidente Paz designa a Freddy Zenteno como nuevo director interino de la ANH
En un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales, el presidente Rodrigo Paz se sumó a las celebraciones del carnaval y compartió un momento festivo con funcionarios y ciudadanos, al ritmo...
Ver más
14/02/2026
Al ritmo tarijeño, presidente Paz alienta: "Nos merecemos un gran carnaval"
En Portada
14/02/2026 Seguridad
Encuentran una tonelada de marihuana en un domicilio de Cochabamba
Un operativo policial realizado en la ciudad de Cochabamba permitió el decomiso de más de una tonelada de marihuana almacenada en una vivienda particular, en...
vista
14/02/2026 País
Rodrigo Paz: "Oruro expresa la patria en su diversidad y capacidad de unirnos"
El presidente Rodrigo Paz llegó cerca de las 14:00 a la entrada del Carnaval de Oruro. Paz, acompañado de su esposa, afirmó que Oruro expresa la diversidad y...
vista
14/02/2026 País
Presidente Paz designa a Freddy Zenteno como nuevo director interino de la ANH
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, nombró este sábado a Freddy Zenteno Lara como nuevo director ejecutivo interino de la Agencia Nacional de...
vista
14/02/2026 País
Rodrigo Paz bailó más de una década en la Peregrinación del Carnaval de Oruro, esta es su historia
Mucho antes de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz Pereira ya recorría las calles de Oruro con traje bordado y cascabeles en los botines.
vista
14/02/2026 País
Carnaval de Oruro: 10 datos que revelan la grandeza de la mayor fiesta folclórica de Bolivia
Considerado la mayor expresión folklórica y devocional del país, el Carnaval de Oruro se consolida cada año como uno de los acontecimientos culturales más...
vista
14/02/2026 País
Todas las carreteras del país se encuentran habilitadas y transitables durante el Carnaval
En pleno Carnaval, la red vial fundamental del país se encuentra expedita y habilitada para la circulación vehicular, según el mapa de Transitabilidad de la...
vista
Actualidad
Un operativo policial realizado en la ciudad de Cochabamba permitió el decomiso de más de una tonelada de marihuana...
Ver más
14/02/2026 Seguridad
Encuentran una tonelada de marihuana en un domicilio de Cochabamba
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el abastecimiento de gasolina en el departamento de...
Ver más
14/02/2026 País
YPFB incrementa despachos y garantiza suministro pleno en Santa Cruz
Con alegría y entusiasmo, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara Montaño, arribó al Carnaval...
Ver más
14/02/2026 País
Lara participa del Sábado de Peregrinación en el Carnaval de Oruro
Mucho antes de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz Pereira ya recorría las calles de Oruro con traje bordado y...
Ver más
14/02/2026 País
Rodrigo Paz bailó más de una década en la Peregrinación del Carnaval de Oruro, esta es su historia
Deportes
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino