Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga

Cultura
Redacción Central
Publicado el 13/02/2026 a las 9h15
El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de Cuerpo criminal, el primer trabajo en el género documental del director nacional Martín Boulocq.

La presencia boliviana en la Competencia Oficial de Documentales sitúa nuevamente al país en una vitrina internacional clave para el cine iberoamericano en la cita que se desarrollará entre el 6 y el 15 de marzo.

Para Boulocq, esta selección representa un momento decisivo: es su primer largometraje documental tras una reconocida trayectoria en la ficción. El director, autor de Lo más bonito y mis mejores años y El Visitante –premiada en Tribeca–, abre una nueva etapa creativa con una propuesta que dialoga críticamente con el propio lenguaje cinematográfico.

“La película, entre otras cosas, es una reflexión sobre la responsabilidad de quienes creamos imágenes”, indicó el cineasta cochabambino.

La película, filmada en Tarija, parte del rodaje de una producción extranjera de terror para construir una reflexión sobre quién ocupa el centro y quién los márgenes en el cine. Miguel y Marcos –un fisicoculturista y un campesino local– pasan de ser extras a protagonistas, invirtiendo las jerarquías habituales del relato.

El proyecto es una coproducción entre Bolivia, Argentina y Francia, liderada por Andrea Camponovo desde CQ Films, con Rodrigo Bellott como productor ejecutivo. Ha recibido apoyos del Centre National du Cinéma de Francia e IDFA Bertha Fund, y fue destacado previamente en Cannes Docs, Ventana Sur, FIDBA Link y Málaga WIP.

“Abrir en este prestigioso festival es una señal más de la buena salud de nuestro cine y de la imperiosa necesidad de apoyo institucional para que siga creciendo”, indicó Camponovo.

Con 77 minutos de duración, Cuerpo Criminal se suma a la temporada internacional como una de las apuestas latinoamericanas.

13/02/2026
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a los símbolos. Alfredo Bryce Echenique...
11/02/2026
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas Rivera que aborda el mundo incaico desde...
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios Platino 2026.
10/02/2026
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
Esta semana está marcada por los festejos del Carnaval y, especialmente, por elJueves de Comadres. Hay espectáculos de danza en los dos teatros que administra la Alcaldía, y exposiciones de arte en...
09/02/2026
Cartelera: Danza, cine francés y un concierto en el Laredo
“Hay quienes preguntan cuál es la diferencia entre no ver nada y verlo todo negro. Preguntan otras cosas. Que si se oye mejor cuando no se ve. Que si todas las mujeres parecen bellas. Que si se...
09/02/2026
Premio Alfagura de novela 2026 El Ejército ciego
La historia de la educación pública en Bolivia se inicia con un decreto emitido por Simón Bolívar cuatro meses después de la fundación de la República, el 11 de diciembre de 1825.
08/02/2026
Cinco colegios bicentenarios y la educación pública en Bolivia
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que se "ultiman detalles" para...
13/02/2026 País
Viceministro confirma que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la DEA
Un grupo de conscriptos y un suboficial fueron aprehendidos en Uyuni, Potosí, tras ser sorprendidos, presuntamente,...
13/02/2026 Seguridad
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
El Ministerio de Salud dispuso la distribución de 333.400 preservativos en todo el país durante las fiestas de Carnaval...
13/02/2026 País
Salud dispone la distribución de más de 333.000 condones por Carnaval
Tras instalarse la audiencia cautelar del pastor peruano Maro Antonio Núñez del Arco, el juez de Villa Primero de Mayo...
13/02/2026 Seguridad
Santa Cruz: Juez declara en reserva la audiencia del pastor peruano
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
13/02/2026 Cultura
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
