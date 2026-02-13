Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga

El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de Cuerpo criminal, el primer trabajo en el género documental del director nacional Martín Boulocq.

La presencia boliviana en la Competencia Oficial de Documentales sitúa nuevamente al país en una vitrina internacional clave para el cine iberoamericano en la cita que se desarrollará entre el 6 y el 15 de marzo.

Para Boulocq, esta selección representa un momento decisivo: es su primer largometraje documental tras una reconocida trayectoria en la ficción. El director, autor de Lo más bonito y mis mejores años y El Visitante –premiada en Tribeca–, abre una nueva etapa creativa con una propuesta que dialoga críticamente con el propio lenguaje cinematográfico.

“La película, entre otras cosas, es una reflexión sobre la responsabilidad de quienes creamos imágenes”, indicó el cineasta cochabambino.

La película, filmada en Tarija, parte del rodaje de una producción extranjera de terror para construir una reflexión sobre quién ocupa el centro y quién los márgenes en el cine. Miguel y Marcos –un fisicoculturista y un campesino local– pasan de ser extras a protagonistas, invirtiendo las jerarquías habituales del relato.

El proyecto es una coproducción entre Bolivia, Argentina y Francia, liderada por Andrea Camponovo desde CQ Films, con Rodrigo Bellott como productor ejecutivo. Ha recibido apoyos del Centre National du Cinéma de Francia e IDFA Bertha Fund, y fue destacado previamente en Cannes Docs, Ventana Sur, FIDBA Link y Málaga WIP.

“Abrir en este prestigioso festival es una señal más de la buena salud de nuestro cine y de la imperiosa necesidad de apoyo institucional para que siga creciendo”, indicó Camponovo.

Con 77 minutos de duración, Cuerpo Criminal se suma a la temporada internacional como una de las apuestas latinoamericanas.