Rodrigo Paz: "Oruro expresa la patria en su diversidad y capacidad de unirnos"

El presidente Rodrigo Paz llegó cerca de las 14:00 a la entrada del Carnaval de Oruro. Paz, acompañado de su esposa, afirmó que Oruro expresa la diversidad y la capacidad de unir al país por medio de la cultura.

"La patria hoy, Oruro expresa la patria en su diversidad y capacidad de unirnos a través de la cultura. Es a su vez la manera más fuerte que tenemos; nuestra cultura es invencible y debemos defenderla en sentido positivo para crecer en el mundo, no para encerrarnos", dijo Paz ante los medios.

El mandatario llegó acompañado de la primera dama y algunos ministros de Estado, quienes se encuentran en el palco de la autoridad. Paz afirmó que el Carnaval de Oruro "hace un resumen enorme, gigantesco" de lo que es la cultura en el país.

Paz adelantó que estará también en el corso de Santa Cruz y en otras regiones para celebrar el Carnaval en el país. "Estoy agradecido por la vigencia de nuestras culturas y agradecido de que estén acá. Esta es la mejor manera de poner a Bolivia en el mundo. Después estaremos en otros carnavales del país, porque el país es diverso; iremos a Santa Cruz y a los carnavales de los valles y terminaré el martes en Tarija".

Esta jornada se desarrolla el Carnaval de Oruro, donde más de 50 fraternidades serán acompañadas por 12.000 músicos. El recorrido es de tres kilómetros y medio hasta llegar al Santuario de la Virgen del Socavón, en una muestra de fe, tradición e identidad boliviana.