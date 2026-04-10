Hallan objetos robados de Marset, hay 3 aprehendidos

Seguridad
ABI
Publicado el 10/04/2026 a las 21h43
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Un allanamiento realizado en una vivienda de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra permitió el hallazgo de varios objetos robados que pertenecerían al narcotraficante Sebastián Marset. Tres personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación.

El operativo se ejecutó en el barrio Santa María, cerca de la Doble Vía a La Guardia, donde efectivos policiales ingresaron al inmueble y encontraron en el patio muebles y electrodomésticos que habrían sido sustraídos de una quinta vinculada al sindicado.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que los aprehendidos serían integrantes de la misma familia que ya fue detenida el 14 de marzo, cuando se denunció el robo de las pertenencias del narcotraficante.

Entre los nuevos capturados se encuentran Armando P. y su pareja, Karen P., quienes estaban a cargo del cuidado de la quinta y habrían facilitado el robo de los bienes tras la captura del narcotraficante.

La investigación preliminar estableció que los objetos sustraídos fueron trasladados en un vehículo hacia otros domicilios y posteriormente ocultados en el inmueble allanado.

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