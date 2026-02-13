Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 13/02/2026 a las 9h32
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a los símbolos. Alfredo Bryce Echenique nace en Lima el 19 de febrero de 1939; Julio Cortázar muere el 12 de febrero de 1984. Entre ambos acontecimientos se despliega una concepción distinta —y a la vez complementaria— de la literatura: una escritura que se aferra a la vida frente a otra que la desarma para trascenderla. Bryce y Cortázar no representan polos opuestos, sino dos modos de habitar el lenguaje: uno desde la experiencia vivida y narrada, otro desde la ruptura, la poesía y la crisis del sentido.

La obra de Bryce Echenique se construye desde la conciencia de la fragilidad. Sus narradores hablan porque temen desaparecer; cuentan porque recordar es una forma de sobrevivir. En Reo de nocturnidad, el título ya sugiere una condición existencial: el sujeto condenado a la vigilia, al insomnio de la memoria. Bryce escribe desde la noche, desde la reflexión melancólica, pero sin solemnidad. Como él mismo afirma:

“Uno escribe para no sentirse tan solo, aunque sepa que la soledad no se cura”. (Reo de nocturnidad).

Esta afirmación resume su poética: la escritura no salva, pero acompaña. En Tantas veces Pedro, la identidad se vuelve inestable; el personaje se repite, se fragmenta, se reescribe. Pedro es muchos Pedros porque la vida no es lineal, y Bryce lo asume sin necesidad de experimentos formales radicales. La fragmentación no ocurre en la estructura, sino en la conciencia del sujeto

En Guía triste de París, la ciudad no es un espacio turístico, sino un mapa emocional. París aparece como lugar del exilio interior, del amor perdido, del recuerdo que duele. Bryce escribe:

“París no se recorre, se recuerda; y se recuerda siempre mal” (Guía triste de París).

Aquí la literatura se revela como una operación afectiva. El mundo bryceano está hecho de palabras que intentan fijar lo vivido, aun sabiendo que fracasarán. Su narrativa se sostiene en una oralidad reflexiva, cargada de ironía y ternura. La vida no es épica ni extraordinaria: es cotidiana, vulnerable, y por eso digna de ser contada.

Si Bryce escribe para habitar la vida, Cortázar escribe para cuestionarla. En El perseguidor, el jazzista Johnny Carter encarna la obsesión por un tiempo distinto, no cronológico, no domesticado. Johnny no vive en el mundo: lo persigue. La música se convierte en una metáfora del arte como experiencia límite. Johnny dice:

“Esto lo estoy tocando mañana” (El perseguidor).

La frase rompe la lógica temporal y revela la obsesión cortazariana por un tiempo poético, no racional. La vida cotidiana resulta insuficiente; el lenguaje debe abrir grietas para acceder a otra dimensión. A diferencia de Bryce, Cortázar no busca consuelo en la memoria, sino una forma de trascendencia a través de la ruptura.

En Todos los fuegos el fuego, la simultaneidad de historias separadas por siglos pone en crisis la noción de tiempo lineal. El fuego —símbolo de destrucción y repetición— une los relatos y sugiere que la experiencia humana se repite bajo distintas máscaras.

“El fuego es siempre el mismo” (Todos los fuegos el fuego).

Aquí la muerte no es final, sino transformación. El lenguaje cortazariano se acerca a la poesía: imágenes densas, estructuras fragmentadas, finales abiertos. La literatura deja de ser representación para convertirse en experiencia. Leer a Cortázar es entrar en un juego peligroso: el lector debe abandonar la seguridad del sentido.

El nacimiento de Bryce en febrero simboliza una literatura que se inicia desde la vida, desde la necesidad de contar para comprender. Su obra insiste en la continuidad de la experiencia humana, aun cuando esta sea dolorosa. La muerte de Cortázar, también en febrero, no clausura su proyecto: lo consagra como una escritura que ya no pertenece al tiempo biográfico, sino al tiempo del texto.

Entre Tantas veces Pedro y El perseguidor se despliega una tensión fundamental: la identidad frente a la disolución, la memoria frente a la búsqueda metafísica. Bryce construye un mundo escrito en palabras que buscan cercanía; Cortázar describe un mundo hecho de frases que estallan en poesía. Uno conversa; el otro desafía.

Sin embargo, ambos coinciden en algo esencial: la literatura como forma de existencia. Bryce lo hace desde la confesión irónica; Cortázar desde la experimentación radical. Entre ambos, la literatura latinoamericana encuentra un equilibrio entre la vida que se recuerda y el lenguaje que se reinventa.

Entre la vida y la muerte, Bryce Echenique y Julio Cortázar trazan un arco que va de la narración afectiva a la poesía disruptiva. Febrero no es solo un mes, sino un símbolo del tránsito: del nacimiento de la palabra que quiere quedarse al silencio del autor que se transforma en texto. Bryce escribe para no perder la vida; Cortázar escribe para perderla y encontrar otra. En ese espacio intermedio, la literatura se afirma como el único lugar donde la vida y la muerte dialogan sin vencerse.

La literatura latinoamericana del siglo XX puede leerse como una conversación constante entre la experiencia vital y la experimentación formal. En ese diálogo, Alfredo Bryce Echenique y Julio Cortázar ocupan posiciones distintas pero complementarias. No se miran de frente: se cruzan de costado, como quien reconoce en el otro una forma distinta de entender la relación entre vida y escritura. El azar —o la literatura— los enlaza en febrero: mes del nacimiento de Bryce y de la muerte de Cortázar. Ese dato biográfico, más que anecdótico, funciona como una metáfora poderosa: febrero como umbral entre el inicio y la disolución, entre la narración de la vida y la poesía que desarma el lenguaje.

Bryce Echenique escribe desde la vida entendida como memoria afectiva. Su proyecto literario no busca la ruptura radical de la forma, sino la reconstrucción emocional de una experiencia individual y social. En Un mundo para Julius, la infancia se convierte en lente crítica: Julius observa sin comprender del todo, y en esa incomprensión se revela la hipocresía de una clase social, la violencia naturalizada, el clasismo heredado. Bryce no necesita distorsionar el lenguaje; le basta con la mirada ingenua para exhibir el mundo. La vida, en su narrativa, es algo que se sufre y se recuerda más que algo que se teoriza.

En El huerto de mi amada, el amor se vuelve territorio narrativo. El huerto no es solo un espacio simbólico, sino una construcción de la memoria: escribir es volver a entrar, recorrer lo perdido, reírse de la propia melancolía. Bryce trabaja con una prosa oral, digresiva, cercana, casi confesional. El narrador bryceano habla como quien necesita contar para existir. Su literatura es una forma de resistencia frente al olvido; escribir equivale a seguir vivo. No es casual que su nacimiento en febrero pueda leerse como el inicio de una escritura que insiste en la continuidad de la experiencia humana.

Cortázar, en cambio, desconfía de la vida tal como se presenta. Su literatura no intenta narrarla, sino ponerla en crisis. En Rayuela, la estructura misma del texto niega cualquier noción estable de origen y final. No hay nacimiento ni muerte definitivos: hay tránsito, salto, fragmentación. Oliveira no vive la vida; la cuestiona, la intelectualiza, la rompe. Cortázar convierte la novela en un laboratorio donde el lenguaje se pone a prueba. Escribir deja de ser un acto de memoria para convertirse en un acto de búsqueda ontológica.

En Bestiario, lo cotidiano se contamina de lo monstruoso. Los espacios domésticos —una casa, una familia, una rutina— se vuelven amenazas silenciosas. La vida, en Cortázar, nunca es inocente: siempre hay algo que irrumpe y desestabiliza. Esa irrupción no necesita explicación; opera como lo poético, como lo inexplicable. Aquí la muerte no es un evento biológico, sino una presencia latente: la posibilidad de que el orden se disuelva en cualquier momento.

Los cronopios y famas radicalizan esta poética. Cortázar abandona cualquier ilusión realista y crea categorías humanas desde el juego, el absurdo y la ironía. El cronopio vive fuera de la norma, improvisa, fracasa con alegría; el fama organiza, clasifica, controla. No se trata solo de personajes, sino de actitudes ante la existencia. La vida, para Cortázar, es una forma de estilo, y el lenguaje debe reflejar esa libertad. Aquí la escritura se acerca a la poesía: frases breves, imágenes inesperadas, humor como herramienta filosófica.

 

