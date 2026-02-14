Oruro vibra con folklore y música en la Entrada en devoción a la Virgen del Socavón

Las principales calles de la ciudad de Oruro se colmaron este sábado de miles de visitantes provenientes de distintas regiones del país y del exterior, quienes presenciaron el Sábado de Peregrinación del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Pasadas las 07.00, la jornada se inició con la tradicional procesión encabezada por el obispo de la Diócesis de Oruro, monseñor Cristóbal Bialasik; el Nuncio Apostólico en Bolivia, monseñor Fermín Sosa; además de autoridades locales y representantes de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO).

La Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro, fundada en 1904, abrió el recorrido de aproximadamente tres kilómetros y medio hasta el Santuario del Socavón, reafirmando su condición de una de las fraternidades más antiguas y emblemáticas del carnaval orureño.

El Sábado de Peregrinación se caracteriza por el arribo de los danzarines a la Basílica Menor del Socavón, donde ingresan de rodillas para postrarse ante la imagen de la Virgen como señal de fe, agradecimiento y compromiso de continuar bailando en su honor.

En esta versión participan 52 conjuntos folklóricos que exhiben coreografías y trajes de alto valor cultural. La jornada se desarrolló bajo un clima agradable, aunque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó tormentas eléctricas para la tarde y noche.

Entre las danzas que forman parte de la Entrada destacan la Diablada, Morenada, Caporales, Tinku, Tobas, Llamerada y Kullawada, expresiones que consolidan al Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, distinción otorgada en 2001 por la UNESCO.