Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino

Cultura
NORMAN CHINCHILLA
Publicado el 10/02/2026 a las 9h01
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios Platino 2026. De ellas El último blues del croata, dirigida por Alejandro Suárez, es la que figura en más categorías: 12, según se constata en el documento oficial enviado a Los Tiempos  por la protagonista de ese filme: Mariana Bredow, que podría ser nominada a la Mejor interpretación femenina .

Las otras dos películas preseleccionadas son: Garras: Dios y el Diablo están de vacaciones, de Leonardo Pacheco y Paolo Pacheco; y La casa del sur, de Carina Oroza y Ramiro Fierro.

El último blues del croata  está preseleccionada en las categorías Mejor Película Iberoamericana, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Interpretación femenina, Mejor interpretación masculina, Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor Guión, Mejor Música Original, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Sonido, y Mejor Maquillaje y Peluquería.

“Historias de libertad  (Jorge Sanjinés A.) se postula al premio a Mejor Miniserie o Teleserie. Las preselecciones a Mejor Dirección quedan repartidas entre Alejandro Suárez (El último blues...) y Carina Oroza y Ramiro Fierro La casa del sur. Como Mejor Creador en Miniserie o Teleserie está preseleccionado Jorge Sanjinés Aramayo, por  Historias de libertad. 

Para el galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina, además de Bredow, está preseleccionada la actriz Alejandra Lanza (La casa del sur), mientras que en el de Mejor Interpretación Masculina se postulan David Mondacca (La casa del sur) y Pedro Grossman (El último blues...).

¿Cuándo se conocerán las nominaciones? “No tenemos una fecha exacta. Entiendo que en un mes aproximadamente harán otro corte y luego, más cerca de la premiacion, dirán los cinco nominados finales”, cuenta Alejandro Suárez.

