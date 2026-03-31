Hallan sin vida a la mujer secuestrada en Entre Ríos

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 31/03/2026 a las 10h05
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Pobladores del trópico de Cochabamba encontraron la mañana de este martes en el ingreso a la comunidad El Manantial, cerca de Ivirgarzama, a la mujer que fue secuestrada el sábado en el municipio de Entre Ríos por seis encapuchados fuertemente armados.

La víctima se encontraba dentro de una cuneta a un lado del camino vecinal cuando fue vista por las personas que pasaban por el lugar.

El cadáver fue identificado por los familiares como Filomena Michel Orellana de 46 años de edad. El caso es investigado por la Felcc de Ivirgarzama.

Más datos

La mujer, con antecedentes por narcotráfico, fue secuestrada la mañana del sábado 28 de marzo, al salir de  una tienda del trópico de Cochabamba por seis sujetos encapuchados y armados.

Los secuestradores presuntamente portaban armas de grueso calibre. De hecho, cuando fugaron en el vehículo tipo Noah dispararon para evitar la intervención de las personas que se encontraban en el negocio y en la zona.

El caso se denunció en el municipio de Entre Ríos. La Policía activó un operativo para rescatar a la víctima y capturar a los delincuentes. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al negocio para recabar pistas.

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