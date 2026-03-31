Revilla responde a Evo: "Has usado electoralmente a La Paz a cambio de nada, vamos a derrotarte"

Tras ser el blanco de críticas de parte del expresidente Evo Morales, el exalcalde de La Paz y actual candidato a la Gobernación, Luis Revilla, respondió a través de sus cuentas en las redes sociales y aseguró que en la segunda vuelta del 19 de abril derrotará al "evismo".

Revilla inició su post señalando a Morales de haber "mentido a La Paz" y haber usado electoralmente a ese departamento "a cambio de nada".

"No hay las carreteras que necesitamos, solo caminos destrozados. No hay riego para nuestras comunidades, solo elefantes blancos. No hay desarrollo productivo, solo pobreza", le recriminó.

Según Revilla, Evo Morales y "sus gobernadores" dejaron a La Paz "ineficiencia y corrupción" y afirmó que el dirigente cocalero quiere "seguir viviendo" de ese departamento con "su" candidato a gobernador, en referencia a su rival en el balotaje, René Yahuasi.

"Pero te equivocas: los paceños estamos unidos. Aymaras, Quechuas, Lecos, Tacanas, Mosetenes, Araonas, Kallaguayas, Afrodescendientes y mestizos vamos a impulsar nuestro propio desarrollo. Sabemos gobernar, sabemos administrar y no necesitamos dividirnos para avanzar. Por eso quieres enfrentarnos otra vez" (sic), afirmó.

Y agregó, siempre en respuesta a Morales, "yo no tengo elefantes blancos como el supuesto Ingenio Azucarero de San Buenaventura, la planta de biomate de coca en los Yungas, la fábrica Quipus o los aeropuertos de Ixiamas, Apolo y Copacabana que no funcionan. Por eso me perseguiste: quemaron buses, armaron procesos y quisieron sacarnos del camino. No lo lograron. Y no lo van a lograr" (sic).

"Vamos a derrotarte en La Paz y vamos a construir nuestro propio destino", cerró.

La mañana de este martes, el expresidente y actual dirigente principal de los cocaleros del Trópico, Evo Morales, arremetió en contra de Luis Revilla y pidió no votarlo en la segunda vuelta que definirá al nuevo Gobernador de La Paz.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Morales afirmó que - a diferencia de lo que pasó en los comicios generales- en la segunda vuelta para la elección de gobernadores no impulsará el voto nulo y advirtió a sus seguidores que "no debemos elegir a nuestros verdugos".

"En la segunda vuelta para gobernadores, no podemos ser neutrales ni votar nulo. Como solo se podrá votar entre dos candidatos, no debemos elegir a nuestros verdugos", señaló.

En ese sentido, Morales se refirió específicamente al caso de La Paz, departamento que elegirá a su nuevo gobernador entre Luis Revilla y René Yahuasi.

Señaló que Revilla representa a Rodrigo Paz "cuyo gobierno nos castiga con la gasolina basura, los billetes de la serie B, los narco-escándalos, la corrupción y su plan económico-social contra los pobres".

"Revilla, también es el candidato de la golpista Jeanine Añez, la que masacró a hermanos alteños en Senkata (2019) y calificó de "salvajes" a los pueblos originarios, entre ellos a los aymaras", acotó.