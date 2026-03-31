La Fiscalía abre investigación sobre robo de bienes de Marset

El fiscal general Roger Mariaca confirmó ayer que se ha abierto un proceso de investigación por la presunta pérdida o apropiaciones de dinero y bienes de valor, relacionados con Sebastián Marset.

Explicó que el proceso es por dos delitos: incumplimientos de deberes y peculado, este segundo referido a la apropiación de bienes de parte de funcionarios, según reporte de Erbol.

La investigación se abrió contra los “autores”, es decir que aún no se tiene individualizados a los presuntos responsables.

“Esa investigación hoy se encuentra ya con un fiscal asignado. Se va a pasar al Policía para que puedan trabajar de manera conjunta con relación a las directrices que puedan haber”, recalcó Mariaca.

La investigación se abre cuando han surgido versiones sobre la desaparición de objetos de valor que pertenecerían al narcotraficante uruguayo, quien fue detenido en Bolivia y expulsado hacia Estados Unidos.

Observaciones

Marset fue detenido la madrugada del 13 de marzo en el tercer anillo y zona Las Palmas de la capital cruceña, tras un megaoperativo ejecutado por agentes de élite de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz y Oruro. La intervención contó con apoyo de la cooperación internacional.

Las declaraciones de Mariaca, sobre el inicio de investigación por el presunto robo de bienes y valores, surgen después de evidenciarse numerosas observaciones por la desaparición de objetos en los inmuebles vinculados al uruguayo Sebastián Marset.