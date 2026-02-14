Al ritmo tarijeño, presidente Paz alienta: "Nos merecemos un gran carnaval"

En un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales, el presidente Rodrigo Paz se sumó a las celebraciones del carnaval y compartió un momento festivo con funcionarios y ciudadanos, al ritmo de la cueca tarijeña, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo.

Lejos de la formalidad habitual del cargo, el mandatario apareció bailando y participando de una tradicional "limpia" de carnaval, destacando la importancia de mantener vivas las costumbres y la fe en tiempos desafiantes.

"Disfrutemos este carnaval. Disfrutemos de la patria, de nuestras familias, de nuestros amigos, pero sobre todo con fe. Vamos a salir adelante", expresó en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El presidente, oriundo de Tarija, es recordado por sus años vinculados al folclore y su participación en entradas tradicionales como la festividad del Fiesta del Gran Poder, reforzando una imagen cercana a las expresiones culturales del país.

Su estilo espontáneo y su disposición a compartir con la ciudadanía fueron resaltados por seguidores, quienes valoraron la sencillez del gesto en una fecha marcada por la alegría y la unidad familiar.

Durante la jornada en la ciudad de La Paz, miles de niños participaron junto a sus familias en el tradicional desfile carnavalero. El mandatario destacó la importancia de celebrar en comunidad y fortalecer los lazos sociales a través de la cultura.

En medio del colorido y la música, el presidente transmitió un mensaje de optimismo y esperanza, subrayando que el carnaval no solo es una fiesta, sino también un espacio de encuentro que reafirma la identidad y la alegría del pueblo boliviano.