Mejores videojuegos del 2019, según The Game Awards

The Game Awards, conocido como los “Óscar de los juegos”, es un evento donde se realiza la premiación a los mejores juegos del año. Este 2019, “Sekiro: Shadows Die Twice” -ambientado en el Japón medieval- fue elegido como el mejor del 2019.

En la gala de entrega de premios más célebre del mundo del ocio electrónico de este año se premiaron 29 categorías, seis de ellas enfocadas en los eSports (deportes en línea) y el resto en los videojuegos.

“‘Sekiro: Shadows Die Twice’ es de los juegos más retadores debido a su dificultad y jugabilidad. Lo más valuable del juego son sus batallas, cada pelea está bastante bien desarrollada y es diferente una de otra”, comenta Dayne Guerra, streamer partner en Twitch, desde Cochabamba e involucrada en los videojuegos desde pequeña.

La premiación en esta sexta edición estuvo liderada por la generación actual de consolas, incluyendo mejor juego de acción, mejor narrativa, mejor dirección y mejor actuación.

“Los juegos exclusivos de consola juegan un papel importante en las premiaciones debido a que son como los representantes más importantes en sus categorías porque se los desarrolló con ese objetivo: ser lo suficientemente buenos como para convencer a la gente de comprar su consola solamente para jugar un juego en específico”, señala Guerra.

Oliver Quisbert, caster profesional e influenciador para algunas marcas gaming en La Paz, dice: “Los títulos ganadores son juegos disponibles en múltiples plataformas, solamente algunos casos como: ‘League of Legends’(PC) o ‘Super Smash Bros. Ultimate’ (Nintendo Switch) se pueden jugar de manera exclusiva. ‘Fortnite’, ‘Sekiro’, ‘Resident Evil 2’ y ‘Death Stranding’ se encuentran disponibles en formato multiplataforma.

The Game Awards es organizado y presentado por el periodista Geoff Keighley, donde no solo es importante porque se distingue a los mejores videojuegos sino también porque se realizan anuncios y novedades de nuevos juegos que se presentan entre premio y premio. El evento se celebró en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EEUU).

Lo más jugado en Bolivia

Guerra comenta que en Bolivia, “Dota 2” y “Fortnite” (nominadas como e-Sport) son los más jugados porque siempre están disponibles en los internets. Quisbert suma a estos dos juegos “Free Fire”.

1. Juego del año

El mejor videojuego de 2019 fue “Sekiro: Shadows Die Twice”, el juego desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision. Logró imponerse a sus máximos competidores: “Control”, “Death Stranding”, “Super Smash Bros. Ultimate”, el remake de Resident Evil 2, y “The Outer Worlds”.

“Sekiro: Shadows Die Twice” es un juego de acción y rol con ambientación asiático-ninja. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, creador de la saga Souls, invita a rescatar al secuestrado maestro a través del uso de las más variadas armas asiáticas.

Ambientado a finales de 1.500, el argumento del juego lleva a la época Sengoku. Un shinobi solitario está dispuesto a obedecer y proteger usando su recién adquirido brazo protésico para recuperar su honor, rescatar a su maestro conocido como el heredero divino y vengarse de su enemigo a toda costa.

El juego ofrece exploración basada en recompensas. A medida que los jugadores descubren nuevos elementos se encuentran con nuevos personajes, se enfrentan a desafíos ocultos y aprenden más sobre la rica historia dentro del juego. Todo ello en un mundo detallado lleno de hermosas vistas, armamentos alusivos a los ninjas y enemigos gigantescos.

2. Mejor juego de acción

El videojuego “Devil May Cry 5”, de los japoneses Capcom se llevó el premio a mejor juego de acción, superando a los nominados: “Apex Legends”, “Astral Chain”, “Call of Duty: Modern Warfare” y “Gears 5”.

3. Mejor juego de aventura

“Sekiro: Shadows Die Twice” también ganó en la categoría mejor juego de aventura. Se impuso a “Borderlands 3”, “Control”, “Death Stranding”, “Resident Evil 2”, “The Legend of Zelda” y “Awakening”.

4. Mejor juego de rol/ guion o narrativa/ independiente

“Disco Elysium” (ZA/UM) fue una de las grandes triunfadoras con tres premios: mejor juego de rol, mejor narrativa y mejor juego independiente. Esta historia que hace al jugador ponerse en la piel de un detective con problemas de amnesia batió entre otras a: “Death Stranding’, “Innocence” y “Control”.

Guerra, señala que en Bolivia -este último tiempo- “Disco Elysium” es uno de los más vendidos principalmente por la fama de su creador (Hideo Kojima) y su pasado con exitosas sagas como Metal Gear.

5. Mejor juego de lucha y pelea

En esta categoría no hubo sorpresas y se impuso el favorito: “Super Smash Bros. Ultimate”, desarrollado por Bandai Namco y Sora y publicado por Nintendo. “Dead or Alive 6”, “Jump Force”, “Mortal Kombat 11” y “Samurai Showdown” estaban en la lista.

6. Mejor juego de impacto

“Gris” se destacó en esta categoría. Fue desarrollado por Nomada Studio (España) y publicado por Devolver. El juego se impuso a “Concrete Genie”, “Kind Words”, “Life Is Strange 2”, entre otros.

“Gris” cuenta la historia de una joven y su camino por la pena y el duelo que ha hecho que incluso algunos jugadores acabaran emocionados.

Este videojuego fue también elegido como una de las mejores aplicaciones de 2019 según Apple.

7. Mejor eSport

El galardón fue para “League of Legends” (de Riot Games) que se impuso a “Counter-Strike: Global Offensive”, “DOTA2”, “Fortnite” y “Overwatch”.

8. Mejor juego para móvil

En cuanto al mejor juego para móvil, el ganador fue la versión para teléfonos “Call of Duty: Mobile” de TiMi Studios y Activision, que superó a “Grindstone”, “Sayonara Wild Hearts”, “Sky: Children of Light” y “What the Golf?”.

9. Mejor juego de estrategia

“Fire Emblem: Three Houses” (de Intelligent Systems / Koei Tecmo / Nintendo) trata sobre tres diferentes casas de un monasterio. Entre los nominados en esta categoría estaban “Age of Wonders: Planetfall” , “Anno 1800”, “Total War: Three Kingdoms”.

10. Juego familiar

“Luigi’s Mansion 3”, de Next Level Games/Nintendo, se impuso a “Ring Fit Adventure”, “Super Mario Maker 2”, “Super Smash Bros. Ultimate” y “Yoshi’s Crafted World”.

11. Mejor dirección de juego/ mejor música

El videojuego “Death Stranding” de Hideo Kojima fue galardonado con mejor dirección de juego y mejor música.

“Control”, “Resident Evil 2”, “Cadence of Hyrule” y “Sayonara Wild Hearts” estuvieron entre los nominados.