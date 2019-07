El cobrador de coimas era constructor en Vinto

El presunto cobrador de coimas a las empresas en la Alcaldía de Quillacollo, identificado por testigos claves como Israel Aleluya también, era constructor en el municipio de Vinto, según un video filtrado ayer en el que además aparece compartiendo una comida con la alcaldesa Patricia Pinto, del MAS, y otras personas.

En el video se escucha a uno de los asistentes decir a la Alcaldesa: “Nos están filmando directora”. Pero, de inmediato otro dice: No te preocupes”. Luego, se ve a Aleluya acercarse al escritorio de Arce.

La autoridad edil manifestó que Aleluya frecuentaba la Alcaldía porque su empresa Aleconst se adjudicó obras. Explicó: “Seguramente venía acá porque se adjudicó una obra y también era parte de la dirigencia del MAS”. Siguió: “Yo no puedo distinguir con quiénes me siento, soy persona pública”. Arce negó que Aleluya haya cobrado coimas.

En tanto, al ser consultada por Los Tiempos, la concejala titular de Vinto, Martha Choque, recordó que Aleconst es la empresa que ejecutó mal el puente de Loma Linda, donde en 2018 unas 32 familias fueron afectadas por la inundación, que sucedió porque la plataforma de esa estructura cedió.

Choque, que fue contactada por este medio, comentó que Aleluya frecuentaba la Alcaldía. “Desde que iniciamos la gestión a Aleluya siempre lo he visto por el despacho de la Alcaldesa”. Siguió: “Yo no entendía quién era, porque no era funcionario y siempre me saludaba: ‘Buen día jefa’. Me dijeron que es una amistad de la Alcaldesa”. Agregó: “En una ocasión viajamos a La Paz y visitamos al diputado Lucio Gómez, quien nos dijo que le demos seguimiento a Aleluya, porque era el mochilero de la Alcaldesa, recién entendí con las denuncias de Quillacollo”.