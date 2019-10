FEPC rechaza los hechos violentos en Cochabamba y advierte con suspender operaciones

COCHABAMBA |

La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) rechazó hoy los hechos de violencia producidos en distintas regiones del departamento, en el marco del sexto día de conflictos por el polémico conteo de votos que finalizó dando como ganador al presidente Evo Morales del MAS, entre reclamos de fraude.

"Nuestra Federación rechaza todo tipo de violencia (…) Pedimos y exigimos a las autoridades que cumplan su misión constitucional, las FFAA, la Policía, el Gobernador (Iván Canelas) que resguarden a la población. No puede suceder nunca más una ausencia de Estado en el que hubo una tolerancia a la confrontación", expresó el presidente de la FEPC, Javier Bellot.

En ese sentido, dijo que en caso de que no se den esos escenarios, se verán obligados a reflexionar con todo el empresariado y suspender las operaciones absolutas dentro de las próximas 24 horas. "Este empresariado está muy dolido e indignado por lo que paso hoy".

"Sino se pacifica Cochabamba y no hay nada que nos garantice que no va ser confrontada, vamos a hablar con cada uno de los empresarios. No podemos cumplir ninguna labor productiva. Hay industrias que no pueden parar, pero hablaremos para que hagan lo necesario para que Cochabamba se respete", manifestó durante una conferencia de prensa.

Dijo que Cochabamba sufrió algo que nunca debería haber sucedido. "Se promovió escenarios de alta violencia y confrontación entre bolivianos () nuestro esfuerzo como Federación siempre ha sido de reflexionar y evitar la confrontación, venga de donde venga, sin embargo se promovió movimientos para afectar la integridad física, el bien público y privado. Estos hechos no pueden seguir sucediendo. Cochabamba debe ser respetada".

MANIFESTACIONES

Bellot dijo que no es posible que se afecte al normal trabajo y al derecho a la protesta. "Hay ciudadanos que han estado reclamando para que se respete el principio de la trasparencia, de su voto. Hoy se vio que se pretende vulnerar ese derecho que tienen las personas. Hay gente joven que quiere confiar en el futuro e instituciones. Las señales que se dieron no son señales que nos generen confianza en el futuro"

Consideró que Bolivia necesita transparencia y confianza en sus instituciones, para lo cual se debe realizar una auditoria vinculante.

"En caso de que se encuentre alguna anomalía en el proceso electoral se debe convocar a nuevas elecciones. No es posible que Sigamos afectados como hoy".

Dijo que en la auditoría deben participan actores idóneos como la Iglesia, árbitros internacionales y otros sectores que representan a la sociedad civil organizada en este momento. "Todo ello en aras de la pacificación del país. Empecemos a mostrar esas señales adecuadas, en las que los bolivianos necesitamos vivir en paz, reconocernos como bolivianos y vivir en plenitud de las garantías constitucionales que tenemos, no podemos vivir así".