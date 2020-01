UMSS: denuncian designación “a dedo” en derecho; Tellería da clases

El centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón denunció ayer la designación “a dedo” de docentes para los cursos de verano. Situación que supuestamente se repite en otras carreras. En tanto el Alcalde suplente, Iván Tellería, inició su ejercicio como docente en humanidades, lo cual fue cuestionado.

Los estudiantes de derecho ayer en una reunión trataron cuatro puntos. Uno de ellos es la supuesta designación de docentes “a dedo”. “Sacaron una lista y nosotros sabemos que son familiares de algunos docentes que los han metido a dedo, no son titulares en nuestra facultad”, dijo el ejecutivo del centro de estudiantes, Julián Solares.

La vicerrectora, María Esther Pozo, declaró que conoce el proceso que se realizó y “no es a dedo”. Contó que se hizo convocatoria y se sacó una primera lista de acuerdo a los méritos. También se invitó a personas que “son las que probablemente estén diciendo que han entrado a dedo, porque no todos los docentes titulares quieren dar clases”, explicó.

Los estudiantes no descartan radicalizar sus medidas de presión en caso de no ser atendidos. “Cada verano sucede lo mismo, ahora el 80 por ciento son docentes de planta, pero un 40 por ciento ha sido designado a dedo y no cumplió la norma”, acotó Solares.

Otra demanda que tienen es la habilitación de paralelos por la creciente demanda de estudiantes, que se inscribieron en los cursos de avance o recuperación. “Muchos perdieron el año perjudicados por el conflicto de noviembre”, añadió el ejecutivo.

Al respecto, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la UMSS, José Camargo, explicó que se cuenta con una cantidad “enorme” de estudiantes “que no se puede cubrir”. Además, “siempre hubo una mayor afluencia de universitarios en derecho”.

Sin embargo, no es posible habilitar más grupos, porque existe una falta de ítems que “no es un problema de la universidad, sino del Estado que no da el presupuesto y esto está pasando en todo el sistema universitario boliviano”, finalizó.

Alcalde docente

La presencia del alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, llamó la atención de varias personas. Es docente invitado en la Carrera de Ciencias de la Educación y es su segundo año.

La autoridad explicó que “la única compatibilidad que tiene cualquier funcionario público para ejercer otro trabajo es la docencia”. Por tanto, no está vulnerando ninguna norma, pero repondrá las horas “redoblando esfuerzos”.

Tellería es egresado de la Facultad de Derecho de la UMSS. Dijo que presentó la documentación.

PAGAN SUELDOS TRAS 10 DÍAS DE DEMORA

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la UMSS, José Camargo, informó ayer que el sueldo de docentes y administrativos correspondiente al mes de diciembre de 2019 fue desembolsado el martes, tras más de 10 días de retraso “ producto del cambio de autoridades nacionales”.

Explicó que el Ministerio de Finanzas ha tenido observaciones de orden administrativo y “eso ha generado un retraso en estas instancias para que el rectorado no pueda hacer el desembolso que siempre se ha hecho” hasta el primero del mes y máximo hasta el tres. “No es un problema político del rectorado”, acotó.

Por tanto, tras el anuncio de una huelga general de docentes y administrativos, en caso de no pagarles el sueldo hasta el 13 de enero, el rectorado logró solucionar la situación.