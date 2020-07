Leyes adjudicó nuevo crematorio a Ridepro, empresa con denuncias

El alcalde José María Leyes adjudicó el nuevo horno crematorio del cementerio por casi un millón de bolivianos mediante invitación por emergencia a la empresa Representaciones, Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (Ridepro).

La constructora fue denunciada en 2018 por la suscripción de 32 contratos con el municipio y luego por la construcción defectuosa de la planta de Semapa. Además, también fue parte de la edificación del Hospital del Norte.

Ridepro fue denunciada por el concejal Edwin Jiménez por presunto favoritismo al haberse adjudicado 32 contratos en un año. Del total, 12 fueron firmados por el exsecretario de Finanzas Diego Moreno, considerado pieza clave en el caso Mochilas y actualmente prófugo.

Los otros 20 fueron suscritos por cinco funcionarios, tres de ellos aún trabajadores del municipio como Carlos Abasto que firmó cinco compras. El Secretario de Infraestructura contrató a Ridepro para la refacción del piso del salón de los Espejos de la Alcaldía por 47.570 bolivianos en 10 días.

En 2019, se solicitó una auditoría de la ampliación de la planta de Semapa, ejecutada por Ridepro y Migema.

Semapa destinó 19 millones de bolivianos para aumentar la capacidad de 400 litros por segundo a mil; sin embargo, ante la falta de un cárcamo de reciclaje, se desechan 150 litros.

Argumentos

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Carlos Abasto, señaló que fueron cinco las empresas que se presentaron a la convocatoria de adquisición del horno crematorio, pero Ridepro fue la que ofertó el menor costo y cumplió con los requerimientos técnicos.

El contrato de adquisición del nuevo horno crematorio se firmó el 13 de julio.

“El municipio ha publicado en su portal la invitación a todas las empresas que quieran presentarse a la provisión del horno. Se presentaron cinco empresas y se ha adjudicado a la más baja”, declaró.

Añadió: “Las empresas que no pueden presentarse no tienen RUPE. Nosotros hemos publicado porque Cochabamba necesita un crematorio. Nosotros no restringimos a si tienen sus documentos”.

Según el director de Obras Públicas, William Pacheco, el quemador es de industria argentina “modelo 2020 con tecnología de punta” que aumentará la capacidad de 12 y 20 cuerpos al día.

El plazo de entrega que tiene Ridepro es de 14 días calendario a partir del día siguiente de la firma del contrato.

El Alcalde aseguró que el segundo horno y cámara frigorífica entrarán en funcionamiento a partir del miércoles.

La compra del horno se realiza luego de que entre junio y julio se registró un aumento decesos al punto de tener cadáveres acumulados en domicilios o en lista de espera.

Equipo argentino

El horno crematorio que adquirió la Alcaldía de Cochabamba es de industria argentina, modelo 2020, computarizado, de última tecnología, “ha sido fabricado entre mayo y junio”. Puede incinerar un cuerpo de 80 kilos en 60 minutos. “Todo depende del volumen de cuerpo”, indicó el director de Obras Públicas de la Alcaldía, William Pacheco.

El horno crematorio que actualmente tiene el cementerio crema entre dos y cuatro cuerpos al día, lo cual hizo que este servicio colapse por la alta tasa de letalidad que hay en el municipio.

Funcionamiento



Funcionarios de la Alcaldía de Cercado inspeccionaron el avance de obra para el nuevo horno crematorio en el cementerio y determinaron que las obras civiles estarán concluidas en dos semanas.

Sin embargo, esto no será impedimento para que el miércoles comience a funcionar, informó el director de Obras Públicas de la Alcaldía, William Pacheco.

“La conexión de gas está a un 100 por ciento; la conexión eléctrica, a un 90 por ciento, y las obras civiles, a un 40 por ciento”, dijo el funcionario.