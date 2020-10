La Cancha, un sitio de contrastes a la hora de luchar contra la Covid-19

En siete meses de pandemia por la Covid-19, la Alcaldía de Cochabamba no ordenó mercados como La Cancha, donde a diario más de 120 mil comerciantes, entre legales e informales, se disputan la venta.

Por iniciativa, algunos comerciantes y dirigentes determinaron acatar las medidas de bioseguridad sobre todo en la fase de posconfinamiento.

Los dirigentes del mercado La Paz, por ejemplo, entregaron un bote de alcohol en gel a cada comerciante, además señalizaron los pasillos con recomendaciones de las medidas de bioseguridad que están vigentes en el municipio.

Asimismo, recomendaron a todos los vendedores usar barbijo, desinfectar continuamente el piso y los artículos de venta. También, algunos comerciantes instalaron recipientes con agua para que los clientes se laven sus manos.

“Un 95 por ciento de los comerciantes hace uso de las medidas de bioseguridad. Nos gustaría decir que todos, pero siempre hay quienes se resisten, también hay clientes que no quieren cumplir, pero igual les recomendamos”, dijo uno de los dirigentes del mercado La Paz, Omar Rodríguez.

Añadió: “Nosotros hacemos fumigar el mercado dos veces a la semana con amonio cuaternario. Teníamos también los pediluvios, pero la gente no lo usa y los retiramos”.

Una vendedora de ropa del mercado La Paz, Lucy, señaló: “Yo me prevengo porque en casa tengo personas mayores y no me puedo arriesgar. Al entregar la mercadería desinfectamos cada prenda y el dinero”.

Sin embargo, no todos los mercados siguen este ejemplo.

En un recorrido por La Pampa, se vio a vendedores sin barbijo y exponiendo sus productos en el suelo.

Además, los pisos tienen enormes baches donde el agua de lluvia y alcantarilla se acumula, lo que provoca malos olores en el sector de los puestos.

Una comerciante del sector de pescados de La Pampa, María, denunció que durante todo este tiempo de la pandemia las autoridades no fumigaron el mercado de forma permanente.

“Todas las cámaras de los pasillos están tapadas. Estos huecos son peligrosos para los clientes porque se caen. Nosotros hacemos fumigar particularmente con empresas”, dijo.

Pero, hay otros comerciantes como Mario Ríos, vendedor de comida, que toma sus precauciones contra la pandemia e instaló separadores en sus mesas para mantener una distancia entre los comensales.

El subalcalde de la comuna Adela Zamudio, Andrés Palacios, señaló que se coordinó con los dirigentes para que instruyan a los gremiales que cumplan con las medidas de bioseguridad.

El Sedes reportó que los mercados son sitios de contagio. “La mayor cantidad de casos notificados han sido por reportes donde hay mayor congestión de personas, en los mercados estamos viendo que ya no portan los barbijos, ya

que ellos piensan que la pandemia ha terminado”, dijo el responsable de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.