Un grupo de personas quema barbijos y dice que la Covid-19 no existe

Un grupo de personas realizó la quema de barbijos en la plaza Bolívar, en el municipio de Quillacollo, como acto de “rebeldía y valentía” ante la pandemia por el coronavirus (Covid-19).

Los ciudadanos manifestaron que no existe el virus y no tienen miedo a enfermarse, a pesar de que la Covid-19 ya dejó 9.241 fallecidos y más de 160 mil contagios en el país.

“Muchos en el campo me dijeron que el Covid-19 no existe (…) es un chip que nos han puesto, si nosotros repetimos que el Covid-19 no existe, se esfuma”, dijo una mujer durante la manifestación que tuvo lugar ayer.

Otro hombre expresó: “Quemamos los barbijos, que lindo tener esta actitud de la gente, de valentía. No a las cadenas que rompe el silencio de la gente”.

En la manifestación alentaron a la población a botar los barbijos debido a que los mismos, “en vez de ser seguros, nos están enfermando más”.

“Barbijos botar, aire respirar. Aire puro sí, los barbijos no”, expresaron, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su uso con el fin de reducir la propagación de los virus.

En Cochabamba la cifra de contagios alcanza a 16.067 y los decesos suman 1.349. Sólo en las últimas 24 horas, el Sedes reportó 202 nuevos casos de coronavirus.