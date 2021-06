Con planta de CBN, se producirán 10 de 13 t de oxígeno que se requieren

Con la puesta en marcha de dos generadoras, Cochabamba producirá 10 de las 13 toneladas que requiere para atender la demanda de la crisis sanitaria por la Covid-19, informó ayer el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Freddy Medrano.

Una de las nuevas plantas es parte del Hospital de Villa Tunari y otra fue donada por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) al Hospital del Sur.

“La necesidad de oxígeno está relacionada con la atención de pacientes en terapia intensiva e intermedia. Haciendo un cálculo, necesitamos entre 2.000 y 2.500 botellones de oxígeno al día”, dijo.

Añadió: “Actualmente, debemos estar generando unas cinco toneladas y con las plantas nuevas llegaremos a 10”.

Las nuevas plantas producirán unos 155 cilindros de seis metros cúbicos. La generadora de Villa Tunari aportará 60 cilindros y la de la CBN unos, 95 botellones.

CBN, solidaria

Después de un trabajo en tiempo récord, se puso en marcha la planta de oxígeno donada por la CBN al Hospital del Sur.

“Es un día muy importante para la CBN porque ponemos en funcionamiento esta planta que puede producir 95 cilindros y porque va a permitir incrementar las camas de atención de pacientes con Covid-19”, dijo el director de Asuntos Corporativos de CBN, Ibo Blazicevic.

En tanto, el ministro se Salud, Jeyson Auza, señaló que “no es la primera cooperación que recibimos de la CBN. Primero fue con equipo de bioseguridad, luego con los conservadores y ahora con la planta de oxígeno”, destacó.

La planta demandó una inversión de 300 mil dólares y es de industria americana.

El director del Hospital del Sur señaló: “Actualmente tenemos 17 pacientes internados. Con el oxígeno que nos va a alimentar la planta vamos a llegar a unos 60 cilindros”.

Hospital del Norte

El director del Sedes dijo que la Alcaldía proyecta instalar una nueva planta en el Hospital del Norte que generará 400 cilindros al día.

El secretario de Salud, Aníbal Cruz, señaló que la demanda de los hospitales Norte y Sur bordea las tres toneladas, pero todo está “relacionado con el número de pacientes complicados”.

“El Norte tiene una media de consumo de dos toneladas. En el Sur necesitamos unos 300 cilindros, pero una vez instaladas las terapias requerimos casi una tonelada más”, explicó Cruz.

Sobre la instalación de una nueva planta en el Norte, indicó: “El lunes se ha publicado la convocatoria y las empresas se presentaron. Se hace la evaluación y se va a avanzar”.

En tanto, la secretaria de Salud de la Gobernación, Deysi Rocabado, indicó que la falta de oxígeno en el departamento “sigue siendo crítica” y que “se está resolviendo el día a día”.

“Nuestra mayor fortaleza tiene que ser suprimir los contagios para que no haya más gente enferma y que no llegue a terapia intensiva y ojalá no perdamos más vidas de cochabambinos”, pidió.

Sedes: “Municipios priorizan oxígeno”

El director del Sedes, Freddy Medrano, informó que los municipios de Punata, Sacaba y Tiquipaya comenzaron a gestionar la instalación de nuevas plantas de oxígeno medicinal porque “las cepas seguirán cambiando”.

“Hospitales de Punata, el Solomon de Sacaba y los centros de salud de Tiquipaya ya están viendo la posibilidad de tener sus generadores debido a que las cepas de la pandemia podrían ir cambiando durante buen tiempo”, dijo Medrano.

En cuanto a cifras, actualmente en Cochabamba existen más de 14 mil casos activos de personas con coronavirus de las cuales más de 6.500 están en el municipio de Cercado.