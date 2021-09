Molestia y tensión por espera de dos días de la vacuna Sputnik en el campo ferial

Más de 600 personas esperan desde hace dos días la vacunación de la segunda dosis de Sputnik V y este martes dieron a conocer su molestia por limitar la atención a los mayores de 60 años y rezagados de abril.

“Hemos venido desde las 20:00 y hace dos días igual vinimos pero no llegó”, dijo Carlos, el hijo de una persona de la tercera edad que esperaba por la vacuna contra el coronavirus.

Explicó que todos los que esperan la vacuna son de mayo y ya pasaron los 90 días de plazo para completar el esquema de vacunación. Dijo que no entiende por qué el Sedes priorizará la vacunación a los rezagados de abril.

“Estamos desde ayer esperando que me vacunen, a mí me tocaba el 18 de agosto y ahora dicen que van a vacunar a los mayores de 60 años, no me parece, es injusto, hemos pasado peripecias aquí”, dijo una de las afectadas, Blanca.

Ante la decisión del Sedes de vacunar a los mayores de 60 y rezagados de abril, expresó que casi todos los de la fila eran de mayo.

“No se pueden hacer la burla, nos han incitado a vacunarnos y tanta peripecia pasamos por una vacuna”, agregó.

Cambio

Ante los reclamos, el personal decidió vacunar a todos los que se hallaban en la fila aunque no sean mayores de 60 o rezagados de abril.

Aunque el campo ferial debía recibir 1.000 de las 5.320 dosis que llegaron ayer, sólo le entregaron 900.