Casos de dengue bajan en el trópico; alistan campaña de prevención

De enero a la fecha, en el departamento se reportaron 75 casos de dengue, la mayoría en el trópico de Cochabamba.El Servicio Departamental de Salud (Sedes) prepara una campaña para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, que causa el dengue.



El responsable del Programa Dengue-Malaria del Sedes, Efraín Vallejo, explicó que se detectaron 366 sospechosos y 75 confirmados, la mayoría fue en los primeros tres meses de este año.



Estos casos se dieron de la siguiente manera: en Villa Tunari se presentaron 19 positivos, Shinahota 27, Puerto Villarroel 7, Entre Ríos 6 y los restantes en otros municipios.



Sin embargo, los datos de este año en comparación con 2020 son abismales, debido a que la gestión pasada cerró con más de 5.500 casos, más del 50 por ciento en el trópico.



“Este 2021 fue un año no epidémico de dengue, porque el año pasado tuvimos una epidemia. Son ciclos, son ondas que aparecen cada cierto tiempo, por tanto, no hubo este año en magnitud ni dengue, ni chikungunya ni zika”, sostuvo.



Vallejo no descartó que en la época de lluvia, entre octubre y noviembre, aparezcan más casos, por lo que recomendó a la población que la estrategia más efectiva para controlar un brote es eliminar los sitios de reproducción del mosquito.



Todo espacio o recipiente con agua cristalina o de lluvia, incluso, una tapa de refresco o un neumático. Remarcó que la fumigación no tiene la misma efectividad que la limpieza.



De la misma forma, el Sedes alista una campaña de prevención en el trópico, en conmemoración a la semana comunitaria de acciones conjuntas.



Vallejo dijo que se compartirá información sobre el mosquito en diferentes establecimientos de salud.