Denuncian maltrato a postulante a beca comedor de la UMSS

Una universitaria que postula a una beca comedor en la UMSS para 2022 denunció mediante video el maltrato que sufrió de parte de un funcionario que iba a realizar la evaluación socioeconómica de su solicitud, debido a que este no se identificó y luego quiso forzar su ingreso al domicilio.

En la denuncia difundida ayer se escucha que el funcionario, Ronald S., da un trato despectivo y plagado de insultos a la universitaria.

“Hay está llorando la mujercita (…), cállate, vamos a hacer la visita y me voy rápido, me están desesperando, estás haciendo tu escándalo, en lugar de acabar, me estás haciendo perder mi tiempo”, le dice en partes centrales del audio filtrados en redes sociales. Siguió: “Están con Covid, ni siquiera eso avisan, ni se ponen barbijo”.

Ante esa denuncia la UMSS comunicó que ha instruido una investigación al funcionario dependiente del Departamento de Servicio Social Estudiantil (DUBE) en apego a la normativa vigente.

“Dejamos claramente establecido que las autoridades de esta universidad no admitirán conductas de administrativos, docentes o estudiantes, que empañen la imagen y prestigio de la institución”, manifestó.

En tanto, también se observó que la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) sólo cuente con cuatro funcionarios para hacer la evaluación social de al menos 3.500 postulantes.